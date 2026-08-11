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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

وفاء رشاد: توجيهات الرئيس "السيسي" بمتابعة المشروعات العقارية تعكس حرص الدولة على حماية حقوق المواطنين

وفاء رشاد
وفاء رشاد
حسن رضوان

أشادت النائبة وفاء رشاد، عضو مجلس الشيوخ، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تشكيل لجنة لتفقد ومتابعة المشروعات العقارية المختلفة الجاري تنفيذها في جميع محافظات الجمهورية، مؤكدة أن هذه الخطوة تعكس حرص القيادة السياسية على ضمان التزام الشركات والجهات المنفذة بالمواعيد المحددة لتسليم الوحدات، والحفاظ على حقوق المواطنين والمشترين.


وأشارت "رشاد"، إلى أن متابعة المشروعات العقارية على أرض الواقع تمثل خطوة مهمة لضمان تنفيذ الالتزامات التعاقدية، وعدم السماح بأي تأخير غير مبرر في تسليم الوحدات، مشددة على ضرورة احترام العقود المبرمة مع المواطنين باعتبارها أساسًا لاستقرار العلاقة بين المطورين والمشترين وتعزيز الثقة في السوق العقارية.

ضرورة التعامل بحسم مع أي مخالفات 


وطالبت بضرورة التعامل بحسم مع أي مخالفات أو حالات تقصير، ومحاسبة المسؤولين عنها وفقًا للقانون، بما يضمن جدية التنفيذ ويحول دون الإضرار بحقوق المواطنين أو تحميلهم تبعات أي تأخير أو تقصير من جانب الجهات المنفذة.


وأضافت النائبة "وفاء رشاد"، أن حماية حقوق المواطنين ليست مجرد التزام قانوني، وإنما مسؤولية تتطلب متابعة حقيقية ومستمرة لضمان تنفيذ ما تم الاتفاق عليه، خاصة في ظل ارتباط المشروعات العقارية بمدخرات وأموال شريحة واسعة من المواطنين.

مجلس الشيوخ الرئيس عبد الفتاح السيسي النائبة وفاء رشاد

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