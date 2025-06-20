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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

آخر تحديث لأقل سعر جرام ذهب اليوم 20-6-2025

سعر الذهبب
سعر الذهبب
محمد يحيي

ثبت سعر أقل جرام ذهب مع أول تعاملات اليوم الجمعة الموافق 20-6-2025، داخل محلات الصاغة.

أقل سعر جرام ذهب اليوم

وتضمن أقل سعر جرام ذهب وهو من عيار 14 الأدني فئة.

أخر تحديث لأقل جرام ذهب

وبلغ أخر تحديث سعر سجله سعر عيار 14 الأدني فئة نحو  3173 جنيها للبيع و 3190 جنيها للشراء

سعر الذهب في الصاغة اليوم

استقر سعر الذهب داخل محلات الصاغة المصرية دون أي تغيير بمختلف الأعيرة الذهبية اليوم الجمعة الموافق 20-6-2025.

سعر الذهب اليوم

ومع بداية تعاملات اليوم لم يطرأ أي تغيير علي المعدن الأصفر في محلات الصاغة

آخر تحديث لسعر الذهب 

وارتفع سعر جرام الذهب مساء أمس الجمعة نحو 30 جنيها بمختلف الاعيرة الذهبية داخل محلات الصاغة .

سعر عيار 24 اليوم

وصل سعر عيار 24 الأكثر انتشارا نحو 5440 جنيها للبيع و 5468 جنيها للشراء 

سعر عيار 21 اليوم

وبلغ سعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 4760 جنيها للبيع و 4785 جنيها للشراء 

سعر عيار 18 اليوم

وسجل سعر عيار 18 الأوسط بين الأعيرة الذهبية نحو 4080 جنيها للبيع و 4101 جنيها للشراء

سعر عيار 14 اليوم

بلغ سعر عيار 14 الأقل قيمة نحو 3173 جنيها للبيع و 3190 جنيها للشراء

سعر  الجنيه الذهب اليوم

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 38.08 ألف جنيه للبيع و 38.28 ألف جنيه للشراء

سعر أوقية الذهب اليوم

ووصل سعر أوقية الذهب نحو 3366 دولار للبيع و 3367 دولار للشراء

الذهب في البورصة العالمية

انخفضت أسعار الذهب العالمي خلال تداولات اليوم الخميس وذلك بعد اجتماع البنك الاحتياطي الفيدرالي يوم أمس وتثبيته لأسعار الفائدة دون تغيير الأمر الذي دعم مستويات الدولار ليزيد من الضغط السلبي على أسعار الذهب، إلا أن التوترات الجيوسياسية قد عملت على الحد من هبوط أسعار الذهب.

سجل سعر أونصة الذهب العالمي انخفاض اليوم بنسبة 0.1% ليسجل أدنى مستوى عند 3347 دولار للأونصة بعد أن افتتح تداولات اليوم عند المستوى 3371 دولار للأونصة ليتداول حالياً عند المستوى 3365 دولار للأونصة، وفق جولد بيليون.

يأتي هذا بعد انخفاض آخر خلال تداولات الأمس بنسبة 0.6% ليبتعد الذهب عن المستوى 3400 دولار للأونصة الذي كسره منذ بداية تداولات هذا الأسبوع.

أبقى البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على أسعار الفائدة ثابتة دون تغيير عند المستوى 4.50% خلال اجتماعه يوم أمس ليوافق بهذا توقعات الأسواق. بينما أظهرت توقعات أعضاء البنك الفيدرالي صورة ركود تضخمي ينتظر الاقتصاد ولكن بشكل معتدل. فقد تراجعت توقعات النمو هذا العام إلى 1.4% من توقعاتهم السابقة عند 1.7%، بينما توقعوا ارتفاع التضخم إلى 3% بعد أن كانت التوقعات السابقة بنسبة 2.7%.

وبالنسبة لأسعار الفائدة فقد أبقى أعضاء البنك على توقعاتهم بخفض 50 نقطة أساس خلال هذا العام، ولكنهم خفضوا وتيرة خفض الفائدة خلال العامين المقبلين بمقدار 25 نقطة أساس.

من جهة أخرى أظهرت تصريحات رئيس البنك الفيدرالي جيروم باول أن تأثير الرسوم الجمركية قد يستغرق بعض الوقت للتأثير على البيانات الاقتصادية بشكل واضح. ولكن الوضع الحالي يتناسب مع السياسة النقدية ومعدلات الفائدة الحالية.

تقليل وتيرة خفض الفائدة على المدى المتوسط إلى الطويل والتوقعات بارتفاع التضخم ساعد على ارتفاع مستويات الدولار الأمريكي مقابل غيره من العملات، وهو الأمر الذي أثر بشكل سلبي على أداء الذهب في ظل العلاقة العكسية التي تربط بينهما منذ كون الذهب سلعة تسعر بالدولار.

سعر أقل جرام ذهب سعر عيار 14 سعر عيار 18 اليوم سعر عيار 21 اليوم سعر عيار 24 اليوم سعر الجنيه الذهب اليوم اخبار مصر مال واعمال

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