حسن المستكاوي يطرح تساؤلات حول جاهزية أمريكا لاستضافة مونديال 2026

أبدى الناقد الرياضي حسن المستكاوي استغرابه من اختيار الولايات المتحدة، إلى جانب كندا والمكسيك، لاستضافة بطولة كأس العالم 2026، مشيرًا إلى تحديات مناخية ولوجستية قد تؤثر على سير البطولة.

وكتب المستكاوي عبر حسابه الشخصي على "فيس بوك": "لماذا أمريكا؟ هذا السؤال لا يتعلق بهذه البطولة فقط، بل يرتبط بكأس العالم المقبلة في 2026 التي ستقام في أمريكا وكندا والمكسيك، وفي توقيت يشهد درجات حرارة مرتفعة، ورطوبة عالية، ومناخًا يمكن أن يتحول فجأة إلى عاصفة رعدية."

وتساءل المستكاوي عن مدى قدرة البطولة على تحمّل هذه التحديات، موضحًا: "هل يمكن إدارة بطولة تضم 48 فريقًا و80 مباراة في ثلاث دول تفصل بينها مسافات طويلة تتطلب رحلات طيران؟ وهل يمكن التعامل مع احتمالات إيقاف المباريات بسبب العواصف؟"

وأضاف مستنكرًا سرعة إخلاء الملعب بعد إحدى العواصف الأخيرة: "المدهش أن الملعب أصبح خاليًا من الجمهور خلال دقيقتين فقط!"

وتأتي تصريحات المستكاوي في ظل جدل واسع حول مدى استعداد الدول الثلاث من حيث البنية التحتية، والمناخ، والتنقلات، لتنظيم أكبر نسخة من كأس العالم في التاريخ.