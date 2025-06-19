حلمي النمنم: المشير طنطاوي سلّم الإخوان للشعب.. ولم ينحاز لأي طرف خلال الانتخابات التي أعقبت الثورة

أكد الدكتور حلمي النمنم، وزير الثقافة الأسبق، أن الجيش المصري كان صمام الأمان للدولة، وأنه لم ينحز لأي طرف خلال الانتخابات التي أعقبت الثورة، بل سلّم السلطة للجهة التي اختارها الشعب، قائلًا: "المشير طنطاوي لم يسلم الشعب للإخوان، بل سلّم الإخوان للشعب".

وقال حلمي النمنم، خلال لقاء له لبرنامج نظرة، عبر فضائية صدى البلد، تقديم الإعلامي حمدي رزق، أن أن جماعة الإخوان انكشفت سريعا أمام الشعب المصري، مؤكدا أن جماعة الإخوان غعير صالحة لإدارة دولة بحجم مصر، وهو ما ظهر خلال فترة حكمهم.

وتابع وزير الثقافة الأسبق، أن الجيش المصري كان ثابت وقوي، مؤكدا أن الجيش المصري عقيدته وطنية ولا ينحاز لأي جهة، ولكن ينحاز للشعب فقط.