ضبط 240 كيلو مصنعات لحوم مجهولة المصدر بكفر الشيخ

شنت مديرية الطب البيطري بكفر الشيخ، بالتعاون مع الرقابة التموينية، حملة تفتيشية مكبرة اليوم الخميس، أسفرت عن ضبط 240 كيلو من مصنعات اللحوم مجهولة المصدر، وذلك بنطاق مركز بيلا، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.



وأشرف على هذه الحملة ميدانيًا كل من: الدكتور إيهاب شكري، وكيل وزارة الطب البيطري بكفر الشيخ، والمحاسب عادل الهابط، وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ، والدكتور شعبان مغنم، مدير عام المجازر والصحة العامة بمديرية الطب البيطري.

كما شارك في اللجنة كل من: الدكتور ماجد يونس، مدير إدارة المجازر، والدكتور شريف أحمد عطا، طبيب بالإدارة العامة للتفتيش على اللحوم بالهيئة العامة للخدمات البيطرية، والدكتورة هايدي زهرة، رئيس قسم الحفظ والتبريد بالمديرية، والدكتور رامي سلامة، رئيس قسم التفتيش بإدارة بيلا، والسعيد الجوهري، مدير إدارة تموين بيلا.

وأكد وكيل وزارة الطب البيطري الجديد بكفر الشيخ، استمرار الحملات التفتيشية المكثفة بالتنسيق مع الجهات المعنية على الأسواق لضمان سلامة الأغذية وحماية المستهلكين من أي منتجات غير مطابقة للمواصفات الصحية.