أحمر لافت.. يسرا تخطف الأنظار بظهورها الأخير

نشرت الفنانة يسرا، صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام بإطلالة لافتة.

وأطلت يسرا، مرتدية فستان طويل وأنيق باللون الأحمر، وجاء الفستان بتصميم بسيط وناعم ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

كما اختارت يسرا، أن تترك شعرها الذهبي القصير منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع إطلالتها المميزة.

ومن الناحية الجمالية تعتمد يسرا، في المكياج على الألوان الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار أحمر الشفاه باللون الاحمر الناعم الذي يبرز جمال أنوثتها.

ونعرض لكم صور الفنانة يسرا