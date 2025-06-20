صفقة بـ 70 مليون جنيه.. الداخلية تحبط محاولة ترويج كمية ضخمة من المخدرات| صور

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عناصر بؤر إجرامية من متجرى المواد المخدرة بنطاق محافظتى السويس والإسماعيلية وبحوزتهم كميات من المواد المخدرة، بلغت قيمتها المالية حوالى 70 مليون جنيه.

أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، قيام بؤر إجرامية بنطاق محافظتى "السويس والإسماعيلية" تضم عناصر إجرامية شديدة الخطورة بمحاولة جلب كميات من المواد المخدرة تمهيداً للاتجار بها.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزى وتم ضبطهم، وبحوزتهم (قرابة 658 كيلو جراما من المواد المخدرة المتنوعة "حشيش - آيس"– فرد خرطوش)، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى (70) مليون جنيه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.