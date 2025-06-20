خطيب مسجد السيدة زينب: ثلاثة ذنوب إذا فعلها المسلم عادت إليه.. فيديو

قال الدكتور علي الله الجمال، إمام وخطيب مسجد السيدة زينب، إن قانون الله في الأرض أن تعود الأعمال إلى فاعليها، مصداقا لقوله تعالى (فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ (7) وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ).

وأضاف علي الله الجمال، في خطبة الجمعة من مسجد السيدة زينب رضي الله عنها، أن الأعمال التي يفعلها العبد تعود عليه، قال الإمام محمد بن كعب (ثلاث من كن فيه كن عليه، البغي والمكر والنكث).

وذكر أن البغي قال الله فيه (يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا بَغْيُكُمْ عَلَىٰ أَنفُسِكُم) وأما نكث العهود (فَمَنْ نَكَثَ فَإِنَّمَا يَنْكُثُ عَلَى نَفْسِهِ) وأما المكر فيقول الله فيه (وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ).

وأذاعت الفضائية المصرية، بثا مباشرا لنقل شعائر صلاة الجمعة من مسجد السيدة زينب بمحافظة القاهرة.

وألقى خطباء مساجد وزارة الأوقاف، خطبة الجمعة اليوم عن "إذا أردت السلامة من غيرك فاطلبها في سلامة غيرك منك" وهو موضوع خطبة الجمعة التي حددته الوزارة على جميع المساجد.

وأكدت وزارة الأوقاف، أن الهدف من موضوع خطبة الجمعة اليوم هو غرس الوعي المجتمعي بأهمية احترام الحياة الخاصة للناس، والتنبيه إلى ضرورة تجنب التدخل في شئون الآخرين، بما يسهم في تعزيز التماسك الاجتماعي والسلام الإنساني.