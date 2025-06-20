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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

في 48 ساعة.. حميد الشاعري تريند يوتيوب بعد طرح ده بجد

حميد الشاعري
حميد الشاعري
قسم الفن

حقق الكابو حميد الشاعري نجاحًا كبيرًا بأغنيته الجديدة "ده بجد"، والتي دخلت في قائمة تريند موقع يوتيوب في مصر خلال 48 ساعة فقط من طرحها، محققة نسب مشاهدة و تفاعلًا واسعًا من الجمهور عبر مختلف منصات التواصل الاجتماعي.

وتُعد الأغنية بداية جديدة لتعاون حميد الشاعري مع شركة "روتانا للصوتيات والمرئيات"، بعد فترة من الغياب، حيث حملت عودة قوية وحنينًا واضحًا إلى أجواء أغاني التسعينيات، التي طالما اشتهر بها الكابو، لكن بروح معاصرة وجودة إنتاجية عالية.

حميد الشاعري - أغنية ده بجد 

"ده بجد" من كلمات الشاعر السيد علي، وألحان أحمد يوسف، وتوزيع مؤمن ياسر، بينما تولى حميد الشاعري بنفسه مهمة الإشراف الفني والميكس والماستر، لتخرج الأغنية بروح متكاملة تعكس بصمته الفنية الفريدة.

وتقول كلمات الأغنية:

ده بجد... ولا بيتهيألي... أشوفك هنا قدامي

معقول... يتحقق اللي في بالي ده انت... ولا صورة في خيالي

طب كنت فين واراضيك فين... ده أنا كنت عايش بدور عليك

بسأل كمان في كل مكان... لو حد شافك ياخدني ليك

معقول أنا وإنت نرجع لبعض خلاص... والأحلى إن أنا وإنت بنفس الإحساس

حتى الملامح هي هي يا ناس... ولا كبرنا ولا اتأثرنا بالأيام

حميد الشاعري في حفل افتتاح المسرح الروماني بمارينا

وفي سياق نشاطه الفني المتزايد، يستعد حميد الشاعري لإحياء حفل افتتاح المسرح الروماني بمدينة مارينا، والمقرر إقامته يوم 11 يوليو 2025، تحت شعار "اختارنا لك"، ضمن فعاليات مهرجان المسرح الروماني لصيف 2025.

ويشاركه في الحفل نخبة من نجوم جيله الذين ساهموا في تشكيل وجدان الجمهور خلال فترة التسعينيات، من بينهم هشام عباس، محمد فؤاد، وإيهاب توفيق، ويأتي الحفل بتنظيم المنتج وليد منصور وشركته Talent WM.

أول كليب بتقنية الذكاء الاصطناعي

وكان حميد الشاعري قد شوق جمهوره مؤخرًا بطرح تيزر الأغنية على منصاته الرسمية، والذي لاقى تفاعلًا واسعًا، خاصة مع إعلان طرح الكليب الكامل باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي (AI) لأول مرة في مسيرته، ما زاد من ترقّب الجمهور لمشاهدته.

حميد الشاعري الكابو حميد الشاعري يوتيوب أغنية ده بجد

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