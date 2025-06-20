ذلة لسان تكشف الحقيقة.. مندوبة أمريكا بمجلس الأمن: إسرائيل تنشر الفوضى بالمنطقة

انتقدت المندوبة الأمريكية دورثي شيا بمجلس الأمن الدولي، خلال جلسة حول الحرب الإسرائيلية الإيرانية، الدولة الإيرانية، وتحركاتها التي تضر بإسرائيل ودافعت عن موقف تل أبيب.

ووقعت المندوبة الأمريكية، في ذلة لسان، سهوا، وقالت: “إن إسرائيل هي من تنشر الفوضى بالمنطقة، وشاهد العالم شن إسرائيل ضربات جوية ضد الدولة الإيرانية، منتهكة سيادتها الدولية، والقانون الدولي”.

وجاء التحرك الإسرائيلي بقرار منفرد من نتنياهو، دون العودة للرئيس الأمريكي ترامب، قبل يوم واحد من انعقاد المفاوضات النووية الأمريكية الإيرانية، والتي قال عنها “ويتكوف” (مبعوث ترامب للشرق الأوسط) إنها قريبة لظهور اتفاق بين الجانبين.

وردت الدولة الإيرانية على العدوان الإسرائيلي، بهجمات صاروخية اخترقت إسرائيل، وأصابت أهدافا تماثل الأهداف الإيرانية التي تعرضت لهجوم.