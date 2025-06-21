في ظهور نادر .. سيد صادق : أحفادي سر سعادتي | خاص

التقى موقع صدى البلد بالفنان القدير سيد صادق في المحل الذي يملكه في لقاء خاص و حصري ، بعد غيابٍ دام سنوات طويلة عن الوسط الفني.

قال الفنان سيد صادق في لقاء لموقع صدى البلد الاخباري :" انا الحمد لله بخير ، و احفادي سر سعادتي ، ربنا أعطاني نعمة كبيرة هم ، ربنا يخليهم ليا

و أضاف سيد صادق: أحفادي بيحبوا كل أعمالي خصوصا مسلسل الحقيقة و السراب و مسلسل لن اعيش في جلباب ابي



يذكر أن سيد صادق، اشتهر بالعديد من الأدوار ، وفي معظم أعماله قام بأداء أدوار الشخصيات الشريرة و لقب بشرير السينما و الدراما المصرية .