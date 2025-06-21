استقرار أسعار الخضراوات والفاكهة بأسواق الوادي الجديد

شهدت أسواق محافظة الوادي الجديد اليوم السبت 21 يونيو 2025، استقرارًا نسبيا في أسعار الخضروات والفاكهة، مع تزايد الإقبال من المواطنين على شراء احتياجاتهم اليومية من السلع الأساسية.

وكانت أسعار الخضراوات والفاكهة فى أسواق المحافظة كالتالي:

الطماطم 8 جنيه

البطاطس: من 3 إلى 8 جنيهات

الكوسة 10 جنيه

والخيار: 8 جنيهًا

البصل الأحمر: 10 جنيه

الباذنجان 8 جنيه

الجزر 10 جنيه

الفلفل 10 جنيه

الفلفل الرومى 12,5 جنيه

أسعار الفاكهة بالوادي الجديد اليوم السبت

البرتقال: من 20 إلى 22 جنيه

الموز: بين 30 و35 جنيهًا

الفراولة: من 30 إلي 40 جنيه

التفاح: من 40 إلى 45 جنيهً

العنب: من 40 إلى 50 جنيهً

الفراولة 40 جنيه

البطيخ 12جنيه

الكنتلوب 10جنيه

وتواصل الوحدات المحلية جهودها في دعم المواطنين من خلال تشغيل وتكثيف منافذ البيع الثابتة والمتنقلة لتوفير السلع الغذائية والخضروات واللحوم بأسعار مخفضة، مساهمةً في تخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل الأسر.

وتنتشر هذه المنافذ في عدد من المناطق والأحياء الحيوية بمدن المحافظة، لتلبية احتياجات المواطنين بسهولة ويسر، وذلك ضمن خطة الدولة لدعم الأمن الغذائي وتعزيز الحماية الاجتماعية، ومتابعة توافر السلع بشكل دوري، والتأكد من جودتها والتزام المنافذ بالأسعار المقررة، لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.