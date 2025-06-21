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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

اتجاه الرياح.. هل تتأثر مصر حال ضرب المفاعلات النووية في إسرائيل وإيران؟

المفاعلات النووية
المفاعلات النووية
أحمد أيمن

تتزايد المخاوف في مصر من التهديدات المتبادلة بين إسرائيل وإيران، حيث يتساءل الكثيرون عن تأثير هذه التوترات على البلاد، خاصة في ظل الأحاديث حول احتمال تعرض المفاعلات النووية في كلا البلدين للاعتداءات.. فهل تتأثر مصر؟

جدير بالذكر أنه منذ 13 يونيو، شهدت المنطقة تصعيدًا كبيرًا في التوترات بين إسرائيل وإيران، حيث شنت إسرائيل سلسلة من الغارات على أهداف إيرانية. 

استهدفت هذه الهجمات مواقع عسكرية ومنصات إطلاق صواريخ، واغتالت عددًا من القادة العسكريين الإيرانيين بالإضافة إلى علماء نوويين. وردت إيران بإطلاق صواريخ ومسيرات نحو إسرائيل، مهددة بالمزيد من التصعيد.

تأثير التسرب الإشعاعي على مصر

أكد الدكتور سامي شعبان، رئيس هيئة الرقابة النووية والإشعاعية خلال تصريحاته لقناة "إكسترا نيوز"، أن مفاعل ديمونة الإسرائيلي، ورغم قربه الجغرافي من الحدود المصرية ـ حيث يبعد أكثر من 80 كيلومترًا ـ لا يشكّل تهديدًا مباشرًا على الأراضي المصرية حاليًا، نظرًا للمعايير الفنية وغياب الظروف التي قد تؤدي إلى تسرب إشعاعي مفاجئ.

بدوره أبدى الدكتور سعيد سليمان، الخبير في الزراعة وأستاذ الوراثة في جامعة الزقازيق، آراءً مطمئنة فيما يتعلق بتأثير أي هجوم إسرائيلي محتمل على المفاعلات النووية الإيرانية، حيث أكد أن مصر محمية بموقعها الجغرافي، وأن المسافة بين مصر وإيران تجعل من غير المحتمل أن يصل التسرب الإشعاعي إليها.

ورغم ذلك، إذا قامت إيران باستهداف المفاعل النووي الإسرائيلي، فإن التأثير قد يكون أكبر. 

وفقًا للدكتور سليمان، فإن الرياح في مصر تأتي من اتجاهات شمالية شرقية وشمالية غربية، مما يعني أن تأثير هذا الهجوم سيكون محدودًا على البيئة المصرية. إذ لا يُتوقع أن تصل الإشعاعات إلى الزراعات في المنطقة، وخاصة في سيناء.

تأثير اتجاه الرياح على الإشعاع

في سياق متصل، أوضح الدكتور مصطفى عزيز، الرئيس السابق لهيئة الرقابة النووية والإشعاعية، أن آثار أي استهداف عسكري إيراني لمفاعل ديمونة ستعتمد بشكل رئيسي على اتجاه الرياح. فقد أشار إلى إمكانية حدوث تخفيف لمستوى الإشعاع قبل الوصول إلى الحدود المصرية، مما يقلل من المخاوف على البلاد.

بدوره أكد الدكتور نادر نور الدين، أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، أن أغلب الرياح التي تهب على مصر طوال العام هي رياح شمالية غربية، والتي تتحول إلى جنوبية شرقية في موسم الخماسين. وهذا يعني أن أي هجوم على مفاعل ديمونة لن يكون له تأثير كبير على مصر، نظرًا لعدم توافق اتجاه الرياح مع الموضع الجغرافي للبلاد.

ضرب المفاعلات النووية تأثير ضرب المفاعلات النووية إيران اسرائيل حرب إيران وإسرائيل

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