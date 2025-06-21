وصول الشيخ محمد حسان إلى مسجد جامعة مصر لتلقي عزاء والدته.. فيديو

وصل الشيخ محمد حسان، إلى مسجد جامعة مصر بالحي المتميز بمدينة السادس من أكتوبر، لتلقى عزاء والدته الحاجة سندس، برفقة أخوته: الأستاذ محمود حسان، حسن حسان.

وأعلن الشيخ محمد حسان، وفاة والدته يوم الأربعاء الماضي، وأقيمت عليها صلاة الجنازة في صلاة المغرب من مجمع أهل السنة بقرية دموه بالمنصورة.

وقال الشيخ محمد حسان، عبر صفحته بـ فيسبوك: «إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإنا على فراقك يا أمي يا نبض قلبي ونور عَينى ومُعلمتي لمحزونون ولا نقول إلا ما يرضي ربنا وإنا لله وإنا إليه راجعون».

وأضاف: «أسأل الله أن يرحمها رحمة واسعة وأن ينعم عليها بكرمه وعفوه وأن يُسكنها الفردوس الأعلى من الجنة وأن يجعلها مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسُن أولئك رفيقاً».

كما شارك الشيخ محمود حسان منشورا بعد وفاة والدته عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب الشيخ محمود حسان: "هذا هو رقم تليفون أمي ومسجله باسم باب الجنة أمي مش متخيل أني هتصل عليه ومش هسمع صوتك ياحبيبتي، أسال الله أن يرحم أمي رحمة واسعة، وأن يجعل هذه الليلة أسعد لياليها، وأن يجعل قبرها روضة من رياض الجنة".