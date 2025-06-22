مسئول سابق في الأهلي يتحدث عن اختيار ريبيرو لتدريب الفريق

يتعرض خوسيه ريبيرو، المدير الفني لفريق الأهلي، لانتقادات واسعة خلال الفترة الماضية، بسبب تراجع نتائج الأحمر ببطولة كأس العالم للأندية.

وقال محسن صالح، رئيس لجنة التخطيط بالنادي الأهلي سابقًا، في تصريحات عبر قناة "إم بي سي مصر 1": "خوسيه ريبيرو؟ في رأيي الشخصي إن مكناش نستعين بمدرب من أفريقيا، لأن أفريقيا بتجيب مدرب مستوى 5 مستوى 6".

وأضاف: "كنت أتمنى ييجي مدرب مستوى 2 مستوى 3، يكون عنده سيرة ذاتية قوية وبطولات وبالتالي يقدر يقوم بالمهمة".

وأكمل: “لكن طالما الكابتن محمود الخطيب ولجنة الكرة اجتمعت وناقشت يبقى أكيد سألوا وعرفوا وعندهم تقارير وبالتالي نتمنى التوفيق، ليه تجيب لي واحد معندوش سيرة ذاتية”.

وزاد: “كل تصريحاته تحس إنه في حلم ومذهول إنه في النادي الأهلي. واضح إن في حاجة مش مظبوطة حتى أثناء المباراة مش شايف أي إيجابيات وهو واقف على الخط بره”.

وخاض الأهلي تحت قيادة خوسيه ريبيرو حتى الآن مباراتين ببطولة كأس العالم للأندية، تعادل في لقاء الافتتاح أمام إنتر ميامي سلبيًا، ثم خسر من بالميراس، بهدفين نظيفين.