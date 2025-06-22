أحمد حسن يكشف موقف أحمد عبدالقادر من الأهلي

كشف أحمد حسن، نجم النادي الأهلي والكرة المصرية السابق، موقف أحمد عبدالقادر من الرحيل عن القلعة الحمراء خلال نافذة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال أحمد حسن في تصريحات خلال برنامج “الكابتن” الذي يقدمه عبر قناة “دي إم سي”: "أحمد عبدالقادر انتهت إعارته مع قطر القطري، واللاعب منتظر قرار النادي الأهلي، لكن موضوع استمراره بقا مسألة صعبة".

وأضاف: "مركز الجناح بقا في أسماء كتير وزخم كبير في ظل تواجد طاهر محمد طاهر وتريزيجيه وبن شرقي وزيزو، والناشئ محمد عبدالله، فاللاعب مسألته صعبة بسبب العدد الكبير الموجود٠.

ويتذيل الأهلي مجموعته في بطولة كأس العالم للأندية 2025 برصيد نقطة وحيدة بعد خسارته من بالميراس البرازيلي وتعادله أمام إنتر ميامي الأمريكي.

ويستعد الأهلي لمواجهة بورتو البرتغالي في مواجهة مصيرية فجر يوم الثلاثاء المقبل، في الجولة الثالثة من دور المجموعات بكأس العالم للأندية 2025.