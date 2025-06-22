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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

حملات على المخابر والمحال وتحرير محاضر.. القصة الكاملة لاستجابة محافظة الغربية لشكاوى المواطنين في أقل من 24 ساعة

محافظ الغربية
محافظ الغربية
الغربية أحمد علي

وجّه اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، بشن حملة رقابية عاجلة ومكثفة صباح اليوم الأحد بالتنسيق بين مديريتي التموين والصحة، وذلك لضبط أي مخالفات تمس جودة الخبز وصحة المواطن، والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه بجودة مطابقة للمعايير.

وذلك في استجابة فورية لما تم رصده من شكاوى المواطنين عبر الصفحة الرسمية لمحافظة الغربية بشأن مخالفات بمخابز الخبز المدعم بقرية محلة روح التابعة لمركز طنطا.

جهود محافظ الغربية 

وفيما يخص القطاع التمويني، كشفت الحملة عن وجود مخالفات تمثلت في إنتاج خبز ناقص الوزن داخل أحد المخابز بقرية محلة روح بمعدل 15 جرامًا، كما تم ضبط مخبز آخر ينتج خبزًا ناقص الوزن بمعدل 7 جرامات. كما رصدت الحملة عدم نظافة أدوات العجين داخل أحد المخابز، وهو ما يعد مخالفة واضحة لاشتراطات السلامة الغذائية. وتم كذلك تحرير محضر ضد أحد المخابز لثبوت غلقه خلال ساعات العمل الرسمية، بما يُعد إخلالًا بالتزامات التشغيل وتقديم الخدمة للمواطنين.

دعم الأسر والعائلات 

أما في القطاع الصحي، فقد تم تحرير ثلاثة محاضر ضد مخابز دون حمل شهادات صحية سارية، ما يُعرض سلامة المواطنين لمخاطر صحية . كما تم تحرير ثلاثة محاضر أخرى تتعلق بنقص في الاشتراطات الصحية داخل المخابز المستهدفة.

وبذلك بلغ إجمالي ما تم تحريره خلال الحملة 10 محاضر متنوعة بين مخالفات تموينية وصحية، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين، في إطار الحرص على تفعيل أدوات الرقابة الميدانية وتحقيق الانضباط داخل المنظومة.

ردع مخالفين 

وأكد اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، أن المحافظة تتعامل بكل حسم مع أي شكاوى تخص حقوق المواطنين، وخاصة تلك المتعلقة بقوت يومهم، مشددًا على أن الحملات الرقابية مستمرة بكثافة في كافة أنحاء المحافظة لضمان جودة رغيف الخبز والتصدي لأي محاولة للتلاعب أو الإضرار بالصحة العامة. كما ثمّن المحافظ دور المواطنين في الإبلاغ عن المخالفات، مؤكدًا أن كل شكوى يتم التعامل معها على الفور، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية التي تضع صحة وكرامة المواطن على رأس الأولويات.

اخبار محافظ الغربية دعم الأسر والعائلات تنمية الموارد البشرية ردع مخالفين حملات تموينية رقابية

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