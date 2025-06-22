عقب امتحان اللغة العربية بالدقهلية.. إصابة طالبتين بالثانوية العامة بإغماء وهبوط

اصيبت طالبتين، اليوم، في لجنتين بالثانوية العامة بمحافظة الدقهلية بحالة اغماء عقب أداء امتحان اللغة العربية.

وتبين إصابة طالبة بمدرسه الثانويه بنات بميت سلسيل باغماء وهبوط عقب اداء امتحان اللغة العربية وتدعى ياسمين الامير أبو المعاطي 18 عاما مقيمة ميت سلسيل، وانتقلت سيارة اسعاف وتم علاجها.

كما أصيبت الطالبة سلمى عادل جمعة 18 عاما مقيمة الجمالية بلجنة مدرسة ابراهيم رضوان الثانوية بالجمالية باغماء وانهيار شديد عقب امتحان اللغة العربية

و اكد عدد كبير من الطلاب على صعوبة أسئلة النحو والقراءة.



وتباينت اراء طلاب وطالبات الثانويه العامة بلجان الدقهلية في ماده امتحان اللغة العربية حيث اكد البعض ان الامتحان كان في متناول الطالب .

فيما قال طلاب اخرون ،ان اسئلة القراءة والنحو كانت فى منتهى الصعوبة وكان يحتاج لوقت اطول.

وأكد محمد الرشيدى، وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، أن جميع المدارس بمحافظة الدقهلية استعدت لاستقبال الطلاب والطالبات لأداء امتحانات الدور الأول للثانوية العامة للعام الدراسي وسط إجراءات احترازية.

وأضاف وكيل الوزارة، أنه جرى تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمديرية لمتابعة أعمال الامتحانات على مدى 24 ساعة وتشكيل غرفة عمليات بكل ديوان إدارة تعليمية لحل المشكلات فور حدوثها وموافاة المديرية بأية واقعة فورًا واتخاذ كافة الاستعدادات الأمنية من تفعيل خطط تأمين المنشأت التعليمية على مستوى المحافظة والتأكد من سلامة وصلاحية وسائل الدفاع المدني والتأكد من جهازيتها للاستخدام وقت الحاجة.