تأييد الحكم الصادر ضد المتهمين بالتعدي على ولي أمر داخل مدرسة خاصة بالسلام

قضت محكمة مستأنف السلام المنعقدة بالقاهرة الجديدة، برفض الاستئناف وتأييد الحكم الصادر ضد المتهمين بالتعدي على ولي أمر داخل مدرسة خاصة بالسلام، وذلك بحبس المتهم الأول سنتين مع الشغل والنفاذ عن الاتهام الأول و3 أشهر عن الاتهام الثالث، وحبس من الأول حتى الثالث سنتين مع الشغل عن الاتهام الثاني والرابع.





من ناحية أخرى قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل محاكمة عاطل بتهمة تزوير تراخيص السيارات بقصد استخدامها في النصب في منطقة السلام لـ جلسة 28 يونيو.





وجاء في التحقيقات، أن المتهم في غضون يونيو 2024 بدائرة قسم شرطة السلام، ورغم أنه لم يكن يشغل إحدى الوظائف العمومية، اشترك بطريق الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول، في ارتكاب جريمة تزوير في محررات رسمية وهي تراخيص السيارات، كما أن المتهم اتفق مع الشخص المجهول على ارتكاب جريمة التزوير، وأمده بالبيانات اللازمة، فكتب المجهول تلك المحررات ووضع بها البيانات الخاصة بالمتهم بجعل واقعة التزوير في صورة واقعة حقيقية.





عقب تقنين الإجراءات، تم القبض على المتهم، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.