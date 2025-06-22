كشف الإعلامي أمير هشام عن وفاة 3 مشجعين في حادث سقوط بعض الجماهير من المدرجات العلوية لملعب 5 جويليه عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب أمير هشام:"وزارة الصحة الجزائرية تعلن وفاة 3 مشجعين في حادث سقوط بعض الجماهير من المدرجات العلوية لملعب 5 جويليه".

ويذكر أنه قد أخطر الاتحاد المصرى لكرة القدم ، الإتحاد الأفريقي "كاف" بمشاركة ناديى الأهلى وبيراميدز في النسخة الجديدة من بطولة دورى أبطال أفريقيا كأول وثان مسابقة الدورى المصرى في الموسم الماضى 2024- 2025.

كما سيشارك ناديا الزمالك "بطل كأس مصر" والمصرى "صاحب المركز الرابع في جدول الدورى" في الكونفدرالية الأفريقية.