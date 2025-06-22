مفاجأة.. 3 أجانب جدد في الزمالك الموسم المقبل

كشف الإعلامي أحمد حسن مفاجأة بشأن ثلاث أجانب جدد في نادي الزمالك الموسم المقبل.

وكتب أحمد حسن عبر حسابه علي موقع فيسبوك :"

مصدر.. 3 أجانب جدد في الزمالك الموسم المقبل".



كشف الإعلامي أحمد حسن عن مفاجأة بشأن جون إدوارد عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب أحمد حسن: "مصدر.. خطة جون إدوارد لا تشمل الفريق الأول فقط لكنها تتضمن تطوير قطاع الناشئين بالزمالك".

وكان قد كشف الإعلامي أحمد شوبير حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر السابق تطورات مفاوضات الزمالك مع المدرب الجديد، وحقيقة تولي بينتو تدريب الفارس الأبيض.

وقال أحمد شوبير: "بالنسبة لمدرب الزمالك اللي ماشي دلوقتي اسم باولو بينتو يعني اتقال هيبقى مدرب الزمالك، يا جماعة بينتو بياخد 2.5 مليون دولار سنويا وأعتقد ده راتب كبير جدًا".

وتساءل شوبير: “هل الزمالك يقدر يوفر راتب بينتو؟ لو يقدر يوفر هييجي لو مش هيقدر هيكون صعب جدا إنه ييجي”.