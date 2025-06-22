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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

إنجاز تاريخي.. فريدة بهنسي تحصد فضية "الصولجان" ببطولة العالم لناشئات الجمباز الإيقاعي

فريدة بهنسي
فريدة بهنسي
محمد سمير

توجت فريدة بهنسي لاعبة المنتخب الوطني لناشئات الجمباز الإيقاعي بفضية بطولة العالم والمقامة بالعاصمة البلغارية صوفيا خلال الفترة من 18 وحتى 22 يونيو الجاري بمشاركة 167 لاعبة من 68 دولة على مستوى العالم.

وحصدت "بهنسي" الميدالية الفضية في منافسات الصولجان عقب تحقيقها 25.550 نقطة في إنجاز تاريخي غير مسبوق.

وتأهلت فريدة بهنسي رفقة زميلتها لينا حليقة لنهائيات بطولة العالم للجمباز الايقاعي بعد أن جاءت فريدة في المركز الثالث في أداة الصولجان خلف لاعبتا المنتخب الأسترالي والأمريكي على الترتيب في التصفيات التي أقيمت مساء الخميس الماضي.
 وسبق وحققت فريدة مشاركات مهمة في العديد من البطولات الدولية محققة ميداليات أيضًا، والآن تطمح إلى تحقيق ما هو أفضل من ذلك وتمثيل البعثة المصرية بأفضل طريقة ممكنة.

وتأهلت لينا حليقة إلى النهائيات بعد أن جاءت في المركز الخامس في أداة الشريطة بالمنافسات المؤهلة إلى نهائيات بطولة العالم.

وقدمت لينا نفسها بتحقيق ميداليات مهمة في العديد من البطولات الدولية، وتسعى إلى الدخول في المراكز الثلاثة الأولى في النهائيات لتحقيق ميدالية جديدة لمصر في المنافسات العالمية.

وتسعي بطلات منتخب مصر للجمباز الايقاعي للناشئات إلى تحقيق مشاركة قوية وتنافسية مع تقديم أفضل ما لديهم من أجل تحقيق انجاز جديد للجمباز الايقاعي.

فريدة بهنسي جمباز بطولة العالم للجمباز

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