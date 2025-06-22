متى تبدأ السنة الهجرية الجديدة 1447؟.. 4 أعمال تقربك إلى الله في محرم

متى تبدأ السنة الهجرية الجديدة 1447؟ يبحث عدد كبير من المؤمنين عن أفضل الأعمال الصالحة التي تقربهم إلى الله خاصة مع بداية السنة الهجرية الجديدة، وفي السطور التالية نتعرف على أبرز 5 أعمال تقربك إلى الله مع بداية العام الهجري الجديد 2025.

صيام شهر محرم 1447

الصيام من أفضل العبادات التي يستحب الإكثار منها خاصة مع بداية السنة الهجرية الجديدة 1447، وذلك لأن الصيام سبب لتكفير الذنوب ومجاهدة النفس.

وفي السياق، كشفت دار الإفتاء عن حكم صيام رأس السنة الهجرية، مؤكدة أنه يجوز شرعًا التطوع بصيام أول يوم من أيام شهر الله المحرم الذي هو أول شهر من شهور السنة الهجرية.

واستشهدت دار الإفتاء المصرية، بحديث أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ: «أَفْضَلُ الصِّيَامِ بَعْدَ رَمَضَانَ شَهْرُ اللهِ الْمُحَرَّمُ،...الحديث» رواه مسلم.

وتبدأ السنة الهجرية الجديدة وفقا للسحابات الفلكية يوم 25 يونيو المقبل والذي يوافق يوم الأربعاء، وهو أول أيام شهر محرم والسنة الهجرية الجديدة.

دعاء بداية العام الهجري الجديد 2025

من أفضل الأعمال التي يتقرب بها العبد إلى ربه هو الدعاء، فالدعاء عبادة مامور بها كل مسلم في قول الله تعالى "قال ربكم ادعوني أستجب لكم"، كما أنه يظهر حاجة العبد إلى ربه سواء في السراء أو الضراء، ونعرض لكم دعاء بداية العام الهجري الجديد 2025 مكتوب بأكثر من صيغة:

اللهم اجعل هذا العام حاملاً لنا من الخير ما يرضيك عنا، وافتح لنا فيه أبواب التوفيق والرزق والنجاح.

اللهم بارك لنا في أوقاتنا، واغمر أيامنا بالطمأنينة والسكينة، وأعنّا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك.

اللهم اجعل عام 1447هـ عامًا تتيسّر فيه أمورنا، وتتبدّل فيه أحزاننا أفراحًا، وهمومنا انفراجًا.

اللهم ارزقنا رزقًا طيبًا مباركًا، واسعًا غير ممنون، واغننا به عن سؤال الناس.

اللهم اجعلنا فيه من المقبولين، ووفقنا إلى ما تحبه وترضاه من الأقوال والأعمال.

اللهم احفظنا في أنفسنا، وأهلينا، وذرياتنا، وأوطاننا، واصرف عنا كل شر وبلاء.

اللهم اجعل هذا العام بداية لكل أمر فيه خير لنا، واكتب لنا فيه التوفيق فيما تحب وترضى.

اللهم إنا نسألك فرجًا قريبًا، وصبرًا جميلاً، ورزقًا لا ينفد، وقلبًا لا يعرف اليأس.

اللهم اجعل لنا نورًا نمشي به في دروب الحياة، وهداية تضيء لنا طريق الحق.

اللهم اجعل هذا العام خاتمة لكل حزن، وبداية لكل خير، واملأه بالبركات.

يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، نسألك مع إشراقة عام جديد أن تكتب لنا فيه الخير كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم.

اللهم ارزقنا الرضا بما قسمته لنا، واجعل قلوبنا مطمئنة بذكرك لا ترتاب، ولا تيأس، ولا تحزن.

اللهم اجعلنا ممن تفاءلوا فأنعمت عليهم، وتوكلوا فوفقتهم، واستغفروك فغفرت لهم.

قيام الليل بداية السنة الهجرية الجديدة 1447

قيام الليل من العبادات التي يفتح بها الله على عباده الصالحين، فإذا وفقك الله تعالى لهذا العبادة فأنت من عباده المكرمين لأن ثوابها عظيم، وقد أخبر عن فضلها الرسول صلى الله عليه وسلم في أكثر من حديث.

فضل قراءة القرآن

من أفضل الأعمال التي يتقرب بها العبد إلى ربه مع بداية العام الهجري 2025 هو قراءة القرآن ففي الدنيا يحصل المسلم على الحسنات وتتضاعف الأجور بكل حرف يتلوه، كما أن القرآن يشفع لقارئه يوم القيامة.

متى تبدأ السنة الهجرية الجديدة 1447؟

وكانت دار الإفتاء المصرية أعلنت استطلاع هلال شهر محرم لتحديد موعد رأس السنة الهجرية 2025، في يوم الأربعاء الموافق 25 يونيو، من خلال لجان دار الإفتاء الشرعية والعلمية الموزعة في عدد من محافظات الجمهورية، بالتعاون مع المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، باستخدام الوسائل البصرية والفلكية الدقيقة.

ووفقًا للحسابات الفلكية، فإن إجازة رأس السنة الهجرية 2025 ستكون يوم الخميس 26 يونيو 2025، وبالتالي سيكون بداية العام الهجري الجديد في مصر.

إجازة رأس السنة الهجرية

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، رسميًا موعد إجازة رأس السنة الهجرية 2025، لتكون بداية جديدة لعام هجري يحتفل فيه المصريون بذكرى عظيمة وهي هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة.

موعد إجازة رأس السنة الهجرية 2025

وبحسب قرار الحكومة، يحصل العاملون في القطاعين الحكومي والخاص، إضافة إلى البنوك، على إجازة رسمية يوم الخميس 26 يونيو 2025، بمناسبة بداية العام الهجري الجديد.

الإجازات الرسمية المتبقية في 2025

وحتى نهاية العام، يتبقى 5 مناسبات رسمية إلى جانب العطلات الأسبوعية (الجمعة والسبت)، وهي:

- الخميس 26 يونيو: رأس السنة الهجرية

- الخميس 3 يوليو: إجازة بديلة عن ذكرى ثورة 30 يونيو

- الأربعاء 23 يوليو: عيد الثورة

- الخميس 4 سبتمبر: المولد النبوي الشريف

- الاثنين 6 أكتوبر: عيد القوات المسلحة

كم يوم باقي على محرم 2025؟

تحدد دار الإفتاء المصرية موعد رأس السنة الهجرية 1447 هـ، والمقرر أن تستطلع دار الإفتاء هلال شهر محرم 1447 هجريًا مساء يوم الأربعاء 29 ذي الحجة 1446 هجريا، الموافق 25 يونيو 2025 ميلاديًا، وذلك لتحديد موعد بداية العام الهجري الجديد رسميًا في مصر.