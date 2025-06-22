الاتحاد السكندري يبدأ فترة الاستعداد للموسم الجديد الأربعاء المقبل

حدد مسئولي الاتحاد السكندري الأربعاء المقبل 25 يونيو موعداً لانطلاق فترة الإعداد تحضيرا لخوض منافسات الموسم الجديد 2025 / 2026، بعد فترة الراحة التي حصل عليها اللاعبين عقب نهاية الموسم الماضي.

ولم يتحدد موقف أحمد سامي من قيادة التدريبات في ظل عدم توقيع عقود تدريب الاتحاد السكندري حتى الآن، أو إسنادها لأحد أبناء النادي لحين التوصل لاتفاق نهائي، في ظل تمسك سامي بتحقيق بعض الضمانات قبل توليه المهمة

اعتمد مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري تشكيل لجنة الكرة عقب الاجتماع الذي عقده محمد أحمد سلامة، القائم بأعمال رئيس النادى مع محمد عمر رئيس اللجنة.

وجاء تشكيل لجنة الكرة على النحو التالي: محمد عمر - رئيسا للجنة سيد كروان - عضوا عيد أحمد - عضوا يوسف حمدى - عضوا إيهاب جابر - مقررا للجنة.