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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

قيادي بمستقبل وطن: لولا يقظة الجيش والرئيس لتم تنفيذ مخطط تفتيت مصر

مستقبل وطن
مستقبل وطن
عبد الرحمن سرحان

قال المهندس البديوي السيد، الأمين المساعد لحزب مستقبل وطن بمحافظة الإسكندرية، إن ثورة 30 يونيو ستبقى علامة مضيئة في تاريخ مصر الحديث، مؤكداً أن هذه الثورة لم تنقذ الدولة فقط من براثن الفوضى، بل أرست دعائم الجمهورية الجديدة التي نشهد إنجازاتها اليوم في شتى المجالات.


وأضاف "السيد"، في تصريحات صحفية بمناسبة الذكرى السنوية للثورة: "ما حدث في 30 يونيو كان انتفاضة شعبية كبرى لإنقاذ الوطن من مؤامرة كبرى كانت تستهدف تفكيك مؤسسات الدولة، وبث الفوضى، والعبث بهوية المجتمع المصري.. ولولا التحرك الحاسم من القوات المسلحة الباسلة، واستجابة القائد الوطني عبدالفتاح السيسي لنداء الشعب، لكنا اليوم في واقع مؤلم مثل بعض دول الجوار".

وأوضح أن المخطط الذي كان يُراد تنفيذه في مصر تم إحباطه بفضل التلاحم التاريخي بين الشعب وجيشه الوطني، مشيراً إلى أن الجماعات التي حاولت اختطاف الدولة لا تؤمن بالمواطنة، ولا بمدنية الدولة، وكانت تنفذ أجندات خارجية تسعى لتقسيم مصر والنيل من وحدتها.

وتابع القيادي بمستقبل وطن، بعد مرور  ١٢ عامًا على الثورة، نرى جميعًا ما تحقق على أرض الواقع من استقرار أمني، ونمو اقتصادي، ومشروعات قومية عملاقة، وبنية تحتية تضاهي المعايير العالمية، إلى جانب التوسع في مجالات الصحة والتعليم والإسكان والطاقة".

وأكد الأمين المساعد لحزب مستقبل وطن بالإسكندرية، أن ما تمر به المنطقة من اضطرابات وصراعات هو أكبر دليل على أن مصر كانت مستهدفة بمخطط مشابه، لكن اليقظة الوطنية والقيادة الرشيدة للرئيس السيسي قطعت الطريق على تلك المخططات.

واختتم تصريحاته قائلاً: "نوجه تحية تقدير وإجلال لجيشنا العظيم، ولقائده الأعلى، ولشعب مصر الذي سطّر في 30 يونيو واحدة من أعظم لحظات الوعي الوطني في التاريخ المعاصر.. وسنواصل العمل خلف قيادتنا السياسية لاستكمال مسيرة البناء والتنمية من أجل مستقبل آمن ومستقر لأبناء هذا الوطن".

المهندس البديوي السيد حزب مستقبل وطن ثورة 30 يونيو الجمهورية الجديدة الذكرى السنوية للثورة

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