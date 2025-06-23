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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

عيد الأب.. متحف المركبات يبرز مقتنيات ترمز لعلاقة الآباء بالأبناء

العملات
العملات
محمد الاسكندرانى

سلّط متحف المركبات الملكية الضوء على واحدة من المقتنيات المميزة التي تُجسد رمزية العلاقة بين الآباء والأبناء في الأسرة العلوية، وتُبرز جانبًا من مساهماتهم في النهضة التعليمية بمصر الحديثة.

عيد الأب

 

جاء ذلك على هامش الاحتفال بعيد الأب، والتى جاءت فكرته من الكاتب الصحفي المصري الراحل مصطفى أمين، منذ عشرات السنين، تكريمًا للآباء الذين ضحوا وعانوا لتربية أولادهم.


أوضحت إدارة متحف المركبات الملكية ،أنه تم عرض ميدالية تذكارية نادرة من المعدن المطلي، تُنسب إلى الملك فاروق الأول، أُصدرت بمناسبة وضع حجر الأساس لمدينة فاروق الأول الجامعية في 12 فبراير عام 1946م.
أفادت إدارة المتحف ، أن  الميدالية تظهر نحتًا بارزًا مزدوجًا لبروفايل الملك فاروق ووالده الملك فؤاد الأول، في تجسيد رمزي واضح لاستمرارية العطاء والقيادة بين جيلين من ملوك مصر.
أِارت إدارة المتحف ، أنه نُقش على الميدالية عبارة بارزة تقول :"جامعة فؤاد الأول – مدينة فاروق الأول"، إلى جانب التاريخين (1910 - 1946م)، في إشارة إلى عام تأسيس جامعة فؤاد الأول (جامعة القاهرة حاليًا) وعام إنشاء المدينة الجامعية.
تيذكر أن ُتجسد هذه الميدالية التذكارية صورة الأب الراعي وابنه الذي يسير على خطاه، وتُعبر عن تقدير الأسرة الملكية للتعليم ودوره في بناء مستقبل الأمة.
ويُعد عرض هذه القطعة النادرة في المتحف فرصة للتأمل في القيم التي تجمع بين الأجيال، لا سيما في مناسبة عيد الأب التي تُكرم الدور الأبوي في التنشئة والقيادة، وتحتفي بالعطاء الذي لا ينقطع.
 

متحف المركبات الملكية متحف المركبات المركبات الملكية عيد الأب

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