نتنياهو يصلى من أجل ترامب أمام حائط البراق

توجه نتنياهو رئيس وزراء دولة الاحتلال الإسرائيلية، إلى حائط البراق المتواجد بحرم المسجد الأقصى اليوم الأحد، من أجل تأدية صلاة الشكر بسبب ضرب ترامب للمفاعلات النووية الإيرانية.

وحسب وسائل الإعلام الإسرائيلية، وقام نتنياهو بالدعاء لترامب لإن الضربات الأمريكية سوف تغير الشرق الأوسط بالمستقبل.

وشنت واشنطن ضربات بقنابل ثقيلة من قاذفاتها الاستراتيجية بي 2 على المنشآت النووية الإيرانية فجر الأحد.

وتوعد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، بالرد على الهجوم الأمريكي الذي كان يقف وراء الهجمات الإسرائيلية العدائية تجاه الدولة الإيرانية.

وقال مستشار خامنئ على شمخاني على منصة إكس، إن إيران سوف تقدم العديد من المفاجآت المستمرة للرد على الهجوم الأمريكي.