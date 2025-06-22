قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سمير فرج يكشف 3 سيناريوهات مرعبة للرد الإيراني.. الذئاب المنفردة في المقدمة
تحذير عاجل من الأرصاد عن تحول مفاجيء في طقس الساعات المقبلة
معاش ربة المنزل 2025.. 5 شروط للتسجيل بحسب قانون التأمينات
20 قرشا.. التموين تكشف مصير سعر رغيف العيش المدعم
ترامب: حققنا نجاحًا عسكريًا في إيران ومنعناها من امتلاك السلاح النووي
الأمم المتحدة: الوضع الحالي يتطلب تغليب الدبلوماسية ولغة الحوار
هل أمر النبي بتأخير صلاة العشاء؟.. انتبه لـ7 حقائق ينبغي معرفتها
طقس الغد: شبورة صباحية ورياح نشطة.. والبحران مضطربان
وزير الخارجية الإيراني يصل موسكو للقاء الرئيس الروسي
وزارة الدفاع الأمريكية: ألقينا 85 طن متفجرات على المنشآت النووية الإيرانية
باحث: غلق مضيق هرمز يؤثر على أسعار الطاقة عالميا ويهدد أمريكا
ضربة فوردو النووية .. تقييمات أولية: ضرر شديد دون تدمير كامل.. إيران نقلت المعدات الحساسة قبل الهجوم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

علي جمعة: النبي مؤسس لدولة قائمة على الرحمة والعدالة والقانون

الدكتور علي جمعة
الدكتور علي جمعة
محمد شحتة

قال الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إن النبي قدّم أرقى نموذج في التعامل مع الظلم والاعتداء، حين جاءه أحد الصحابة يطلب منه الإذن بالقتال، فقال له: "استعرض بنا الوادي، كفاية ظلم بقى، نقاتلهم بقى!"، فتمعر وجه النبي غضبًا، أي تغير وجهه رفضًا وغضبًا من هذا الفهم الخاطئ.

وأوضح عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، خلال تصريح تليفزيوني: "النبي غضب لأنه جاء برسالة، لا كميليشيا، ولا جماعة، ولا فوضى، وإنما جاء كنبي ورسولٍ حاملٍ لقيم الحق والعدل، ومؤسس لدولة قائمة على الرحمة والعدالة والقانون".

وأضاف: "قال له النبي: "ألا إني رسول الله، ولا ينصرن الله هذا الدين حتى تسير الضعينة من مكة إلى الحيرة لا تخاف إلا الله والذئب على غنمها"... يعني الأمن الحقيقي مش في الانتقام، لكن في نشر السلام والأمان، دا كان هدف الإسلام".

وشدد الدكتور علي جمعة على أن: "القتال في الإسلام ليس وسيلة للهجوم أو للانتقام، وإنما هو دفاعٌ عن النفس والوطن والعقيدة، ويديره جيش ودولة، لا جماعة ولا أفراد، ولا يُترك للعاطفة أو للانتقام الشخصي".

وأشار إلى أن النبي ﷺ ربّى أصحابه على الصبر والثبات وعدم العدوان، قائلاً: "إن الرجل من قبلكم كان يؤتى به فيوضع المنشار في مفرق رأسه فيُنشر ما بين لحمه وعظمه، لا يضره ذلك في الله شيئًا"… يعني كان الصحابة يُبتلون في دينهم أشد البلاء، وما تزعزعوا، لأنهم فهموا أن الرسالة أعظم من مجرد ردّ فعل عنيف".

وتابع: "منهج الإسلام الأصيل يرفض العنف والميليشيات، ويرسّخ للدولة القانونية التي تحمي الحقوق وتنشر القيم، وهذا ما فعله رسول الله ﷺ حين أسس دولة المدينة".

علي جمعة الدكتور علي جمعة الرحمة القانون سيدنا النبي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد قرار المركزي رسميًا.. حد السحب اليومي من البنوك وماكينات الـATM وإنستاباي

بعد قرار المركزي رسميًا.. حد السحب اليومي من البنوك وماكينات الـATM وإنستاباي

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية 2025 الترم الثاني

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية 2025 الترم الثاني جميع المحافظات بموقع التعليم الآن

خطورة الإشعاع النووي

هل نتأثر بـ الإشعاع النووي بعد ضرب إيران؟.. رد رسمي من مصر والسعودية

موعد صرف معاشات شهر يوليو 2025 وقيمة الزيادة المقررة لكل الشرائح

احسب معاشك بعد الزيادة .. موعد صرف معاشات شهر يوليو 2025

72 ساعة إجازة للحكومة والقطاع الخاص والبنوك.. مفاجأة هذا الأسبوع

72 ساعة إجازة للحكومة والقطاع الخاص والبنوك.. مفاجأة هذا الأسبوع

تحرك جديد في سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الأحد 22/6/2025

تحرك جديد في سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الأحد 22/6/2025

مصر تتولي نائب رئاسة الاتحاد الدولي للغاز

مصر تتولى رسميًا منصب نائب رئيس الاتحاد الدولي للغاز لأول مرة في تاريخها

صورة أرشيفية

الإخلاء بعد 7 سنوات.. الحد الأدنى للقيمة.. أبرز تعديلات قانون الإيجار

ترشيحاتنا

إنتر ميلان

إنتر ميلان يستعيد ثلاثة من نجومه قبل موقعة ريفر بليت في كأس العالم للأندية

حازم إمام واحمد سليمان

انطلاق أكاديميات كرة القدم بنادي الزمالك في دولة الإمارات

موسيالا

بايرن ميونخ يتلقى دفعة قوية بعودة موسيالا قبل مواجهة الحسم أمام بنفيكا

بالصور

استعدادات ما قبل الفرح.. دينا الشربيني وياسمين رئيس تخطفان الأنظار بإطلالات جريئة

استعدادات ما قبل الفرح دينا الشربيني تتألق بفستان حرير وياسمين رئيس يخطفن الأنظار بإطلالات جريئة
استعدادات ما قبل الفرح دينا الشربيني تتألق بفستان حرير وياسمين رئيس يخطفن الأنظار بإطلالات جريئة
استعدادات ما قبل الفرح دينا الشربيني تتألق بفستان حرير وياسمين رئيس يخطفن الأنظار بإطلالات جريئة

شبه خيالي.. رانيا يوسف تخطف الأنظار بإطلالة جريئة برفقة ابنتها

الأسود ملكها والستايل لعبتها… رانيا يوسف بإطلالة جريئة وابنتها نسخة منها
الأسود ملكها والستايل لعبتها… رانيا يوسف بإطلالة جريئة وابنتها نسخة منها
الأسود ملكها والستايل لعبتها… رانيا يوسف بإطلالة جريئة وابنتها نسخة منها

يارا تسرق الأضواء بإطلالة أنثوية ناعمة .. فستان حرير ومج بنقشة عباد الشمس

يارا تسرق الأضواء بإطلالة أنثوية ناعمة… فستان حرير ومج بنقشة عباد الشمس
يارا تسرق الأضواء بإطلالة أنثوية ناعمة… فستان حرير ومج بنقشة عباد الشمس
يارا تسرق الأضواء بإطلالة أنثوية ناعمة… فستان حرير ومج بنقشة عباد الشمس

الفورمة الجديدة.. صينية أوراك الدجاج بالخضار والصوص الأبيض

صينية أوراك الدجاج بالخضار والصوص الأبيض على طريقة الشيف علاء الشربيني
صينية أوراك الدجاج بالخضار والصوص الأبيض على طريقة الشيف علاء الشربيني
صينية أوراك الدجاج بالخضار والصوص الأبيض على طريقة الشيف علاء الشربيني

فيديو

لولا فاني

سحــ.ر بالطلاق والم.وت.. مأســ.اة البلوجر لولا فاني تتصدر السوشيال ميديا‎

ايمان عبد اللطيف

زيادة المعاشات الجديدة.. النسبة وتاريخ التطبيق

الاسماء المتوقع رحيلها عن النادي الأهلي

على رأسهم حسين الشحات … قائمة الراحلين عن الأهلي بعد كأس العالم للأندية

بوستر أغنية الجو جميل

الجو جميل .. محمود التركي يطرح أحدث أغانيه باللهجة المصرية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: ثورة 30 يونيو .. انتفاضة شعب أنقذت الوطن

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحرب الإيرانية - الإسرائيلية.. الأسوأ لم يأتِ بعد

د. هشام فريد - الأمين العام لائتلاف الجاليات المصرية في أوروبا

د. هشام فريد يكتب: هل اتفقت أمريكا مع إيران على نتنياهو بعد أن أصبح عبئًا عليها !؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: مصر.. الملاذ الآمن في زمن التحديات الجيوسياسية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: قصف تل أبيب

المزيد