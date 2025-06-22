بايرن ميونخ يتلقى دفعة قوية بعودة موسيالا قبل مواجهة الحسم أمام بنفيكا

تلقى نادي بايرن ميونخ الألماني أخبارًا إيجابية قبل خوضه المواجهة المرتقبة أمام بنفيكا البرتغالي، يوم الثلاثاء المقبل، في الجولة الأخيرة من دور المجموعات لبطولة كأس العالم للأندية 2025، والمقامة حاليًا في الولايات المتحدة.

وأكدت شبكة "سكاي ألمانيا" أن نجم الفريق جمال موسيالا شارك في تدريبات الفريق الجماعية، التي أقيمت اليوم الأحد في أورلاندو، ليؤكد بذلك جاهزيته الفنية والبدنية بعد تعافيه من الإصابة العضلية التي تعرض لها مؤخرًا.

وكان موسيالا قد غادر أرض الملعب مصابًا خلال المواجهة الماضية أمام بوكا جونيورز، والتي حسمها البافاري بنتيجة (2-1)، حيث اشتكى من آلام في عضلة السمانة وتم استبداله في الدقائق العشر الأخيرة من اللقاء.

ورغم مشاركته في التدريبات، توقعت مصادر مقربة من الجهاز الفني بقيادة المدرب البلجيكي فينسنت كومباني، ألا يُخاطر بالدفع بموسيالا منذ البداية أمام بنفيكا، خاصة مع ضمان الفريق الألماني التأهل إلى الدور ثمن النهائي.

وكان موسيالا قد لفت الأنظار بقوة في الجولة الأولى من البطولة، عندما سجل "هاتريك" بعد نزوله بديلاً في مباراة أوكلاند سيتي النيوزيلندي، والتي انتهت بفوز كاسح للبافاري بنتيجة (10-0)، في أكبر انتصار بتاريخ البطولة.

ويتصدر بايرن ميونخ المجموعة الثالثة برصيد 6 نقاط، بينما يحتل بنفيكا المركز الثاني برصيد 4 نقاط، مما يجعل نتيجة اللقاء حاسمة لتحديد هوية متصدر المجموعة. ويكفي الفريق البافاري التعادل لضمان إنهاء دور المجموعات في الصدارة، بعدما ضمن بالفعل التأهل إلى الأدوار الإقصائية.

ويأمل الجهاز الفني في استمرار الجاهزية البدنية لعناصره الأساسية، في ظل التحديات الكبيرة المنتظرة في الأدوار المقبلة من البطولة، وسط طموح لاستعادة اللقب العالمي الذي سبق أن توج به العملاق البافاري في نسخة 2020.