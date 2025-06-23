جوارديولا يعلن تشكيل مانشستر سيتي لمواجهة العين في كأس العالم للأندية

كشف بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي، عن التشكيلة الرسمية التي سيخوض بها مواجهة العين الإماراتي، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة كأس العالم للأندية، والمقامة حاليًا في الولايات المتحدة الأمريكية.





ومن المقرر أن تُقام المباراة في تمام الساعة الرابعة فجر اليوم الإثنين، على ملعب “مرسيدس بنز” في مدينة أتلانتا الأمريكية، وسط ترقب جماهيري كبير لهذه المواجهة المثيرة.





تشكيل مانشستر سيتي أمام العين

دخل السيتي اللقاء بتشكيلة قوية تضم مزيجًا من الخبرة والشباب، وجاءت على النحو التالي:





حراسة المرمى: ستيفان أورتيجا

خط الدفاع: ريان أيت نوري، يوشكو جفارديول، عبد القادر خوسانوف، أكانجي

خط الوسط: نيكو جونزاليس، إلكاي جوندوجان، برناردو سيلفا

خط الهجوم: كلاوديو إيشيفيري، داروين نونيز، إيرلينج هالاند

وتُظهر التشكيلة اعتماد جوارديولا على عناصر هجومية قوية بقيادة هالاند ونونيز، مع توازن في خط الوسط بوجود جوندوجان وبرناردو.





تشكيل العين في مواجهة بطل أوروبا

من جانبه، أعلن فريق العين الإماراتي عن تشكيله الرسمي للمباراة، وجاء كالتالي:





حراسة المرمى: خالد عيسى

خط الدفاع: رامي ربيعة، ياسيتش، نيانج، زابالا

خط الوسط: بارك يونج وو، عبد الكريم تراوري، يحيى نادر، محمد عباس

خط الهجوم: سفيان رحيمي، نسيم الشاذلي

ويسعى فريق العين لتحقيق مفاجأة أمام بطل أوروبا، خاصة مع وجود عناصر مميزة في التشكيلة، أبرزها رحيمي ويحيى نادر.





قمة مرتقبة في البطولة العالمية



تُعد هذه المواجهة واحدة من أقوى مباريات البطولة، حيث يتقابل بطل دوري أبطال أوروبا مع ممثل الكرة الإماراتية في مواجهة تعِد بالكثير من الإثارة



