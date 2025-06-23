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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

روبي عن عودة ليه بيداري بعد 21 عاما: سبحان الله.. أغنية محبوبة طول الوقت

روبي
روبي
منار نور

علّقت الفنانة روبي على تصدر أغنيتها الشهيرة "ليه بيداري كده" تريند مواقع التواصل الاجتماعي مجددًا، رغم مرور أكثر من 21 عامًا على طرحها، مشيرة إلى أن الأغنية لا تزال تحظى بتفاعل جماهيري كبير في كل حفل تشارك فيه.

وقالت روبي في تصريحات تليفزيونية: "الأغنية دي سبحان الله تريند ومحبوبة طول الوقت، وتفاعل الناس معاها في كل حفلة غير طبيعي. الله يرحمه محمد رحيم، كان فنان كبير وعمل لي أغاني جميلة أوي، وأنا متشرفة إني اشتغلت معاه، الله يرحمه."

وفيما يخص مشاركتها الأخيرة في مهرجان موازين بالمغرب، عبّرت روبي عن سعادتها الشديدة بالحفل وتفاعل الجمهور المغربي، قائلة: "الجمهور المغربي مبدع ومثقف وبيحب الفن، وهما فنانين في نفسهم كده. ولما جيت المهرجان وشفت التفاعل والعدد الكبير أوي، زي ما يكون أدرينالين ضرب في نفوخي! كنت مبسوطة أوي، وحاجة مشرفة إني أغني في مهرجان زي ده. وفي نفس الوقت، المغرب بلد جميلة وناسها جمال".

وتعيش روبي حالة من النشاط الفني خلال الفترة الأخيرة، سواء من خلال حفلاتها الغنائية أو مشاركاتها في الأعمال الدرامية والسينمائية، وسط إشادة جماهيرية متواصلة بأدائها.

روبي ليه بيداري الفنانة روبي

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