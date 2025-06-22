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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

النحو والقراءة أصعب جزأين.. اللغة العربية تربك طلاب الثانوية في الجيزة.. شاهد

شاهد.. بكاء طلاب الثانوية العامة بسبب صعوبة امتحان اللغة العربية
شاهد.. بكاء طلاب الثانوية العامة بسبب صعوبة امتحان اللغة العربية
أوركيد سامي

أدى طلاب الثانوية العامة، الشعبة العلمية بمحافظة الجيزة، اليوم الأحد، امتحان مادة اللغة العربية.

ورصدت عدسة صدى البلد، آراء طلاب الثانوية فى الامتحان بمدارس الدقى والجيزة.


تباينت آراء طلاب وطالبات الثانوية العامة بلجان محافظة الجيزة، في ماده امتحان اللغة العربية.

وأكد البعض أن الامتحان كان في متناول الطالب، فيما قال طلاب آخرون إن القراءة والنحو كانتا فى منتهى الصعوبة ويحتاج لوقت أطول.

ومن جانبه .. محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، بدء امتحان اللغة العربية في لجان امتحانات الثانوية العامة 2025 من غرفة العمليات المركزية بالوزارة من خلال كاميرات المراقبة

وحرص وزير التربية والتعليم والتعليم الفني قبل بدء الامتحان، على التواصل مع جميع مديري المديريات التعليمية المتواجدين بغرف العمليات المحلية، واطمأن على تواجد ممثلي وزارة الداخلية؛ لتأمين مقار لجان السير بجميع المحافظات.


وشدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على التأكد من دخول الطلاب إلى لجان الثانوية العامة 2025 بدون أي أجهزة إلكترونية، وتطبيق إجراءات تفتيشية صارمة والتعامل بكل حزم وحسم في التفتيش قبل دخول اللجان  لضمان الانضباط واتخاذ الإجراءات الفورية مع أي تجاوزات .

ووجه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أيضا مديرى المديريات بالتأكيد على رؤساء لجان الثانوية العامة 2025 بمراجعة الكاميرات داخل اللجان قبل البدء وبعد الانتهاء من الامتحان، ومراعاة توزيع الأسئلة فى الوقت المحدد مع بداية توقيت الامتحان، ودخول الطلاب اللجان فى الوقت المحدد، وكذا دقة مراجعة الملاحظين داخل لجان الامتحان كتابة بيانات الطالب.

وطالب عدد من طلاب الثانوية العامه بزيادة عدد “المراوح” خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة حيث يؤثر ذلك على ادائهم بالامتحان.

اخبار البلد ثانوية عامة اللغة العربية بكاء

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