أمير هشام يكشف مفاجأة بشأن جون إدوارد المدير الرياضي الجديد بنادي الزمالك

كشف الإعلامي أمير هشام عبر بلس 90 مفاجأة بشأن جون إدوارد المدير الرياضي الجديد بنادي الزمالك.

وقال أمير هشام:"جون إدوارد المدير الرياضي الجديد بنادي الزمالك، يسعى لفرض السرية التامة على تحركاته في المرحلة الجارية من أجل التعاقدات الجديدة".

وأكمل: محمود بن تايك ظهير أيسر الزمالك هو اللاعب الوحيد الذي سيكمل مسيرته بشكل رسمي من الأجانب، والنادي يريد ضم جناحين اجانب، وصلاح مصدق وسيف الجزيري من الأسماء المرشحة للمغادرة.

وأضاف :"حمزة المثلوثي أيضا عقده انتهى مع نادي الزمالك ولم يتم تجديد عقده.. والزمالك سيضحى بأي اجنبي في سبيل تدعيم صفوفه بشكل قوي خلال الميركاتو الصيفي".

وفتح زكي عبدالفتاح، مدرب حراس مرمى منتخب مصر السابق، النار على أحمد حسام ميدو، لاعب الزمالك والمنتخب الوطني السابق بسبب تصريحاته الأخيرة.

وقال عبدالفتاح، خلال مداخلة هاتفية في برنامج الماتش على قناة صدى البلد: "ميدو أسوأ تجربة احتراف للاعب مصري في العالم، لعب في 11 ناديا خلال 9 سنوات، وهذه ليست مسيرة يُحتذى بها. لا يجب أن نأخذ كلامه على محمل الجدية، خاصة وأنه كان يتقاضى أقل راتب ممكن في نادي ميدلزبره".



وأضاف: "مدرب نادي لوس أنجلوس جالاكسي تواصل معي في وقت سابق لاستطلاع رأيي في التعاقد مع ميدو، وأجبته: لو كنت مكانك، لن أضمه".

وانتقد عبدالفتاح تصريحات ميدو في قائلًا: "لا يصح أن يُقال هذا الكلام عن لاعبينا، فهو يقلل من شأنهم ومن المنظومة كلها. من غير المعقول أن يصدر هذا الكلام من لاعب مصري محترف".

وأتم: "ميدو دائمًا ما يثير الجدل بتصريحات متناقضة، يقول شيئًا ثم ينفيه أو يناقض نفسه لاحقًا، وهذه ليست المرة الأولى، فهذه عادته المعروفة، وهي تصرفات لا تليق بلاعب كرة قدم سابق".