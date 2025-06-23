فدوى عابد تكشف عن شخصيتها في "فات الميعاد" وتعلق : سِلفة يتمناها الجميع

شاركت الفنانة فدوى عابد، متابعيها، مجموعة صور من كواليس تصوير في مسلسل "فات الميعاد" لـ أسماء أبواليزيد وأحمد مجدى.



ونشرت فدوى عابد الصور عبر حسابها الرسمي على «انستجرام»؛ معلقة: "سماح.. السِلفة التي يتمناها الجميع".

تألقت الفنانة فدوى عابد في مسلسل عايشة الدور، الذي عُرض ضمن ماراثون دراما رمضان 2025، حيث قدّمت شخصية "داليا"، صديقة "عايشة" (دنيا سمير غانم)، والتي تعتبرها بمثابة أخت لها.

وقالت فدوى عابد في تصريحاتها: "قدّمت شخصية داليا، وهي شخصية طيبة تبحث عن الحب حتى تجده، شخصية جميلة وبسيطة، وكانت تجربة ممتعة ومميزة بالنسبة لي".

وأضافت: “التعاون مع الفنانة دنيا سمير غانم كان تجربة رائعة. هي فنانة محترفة وموهوبة، وتتمتع بروح جميلة، وتسعى دائمًا لأن يظهر العمل بأفضل صورة ممكنة. أتمنى تكرار التجربة معها في المستقبل”.