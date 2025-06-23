سهر الصايغ تخطف الأنظار من عطلتها الصيفية

شارك الفنانة سهر الصايغ جمهورها و متابعيها صورا جديدة من عطلتها الصيفية عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

وظهرت سهر الصايغ بأطلالة جذابة شتوية من خارج البلاد مرتدية جاكيت باللون الازرق،مما حازت الصورة علي اعجاب متابعيها.

وكانت قد قالت الفنانة سهر الصايغ إن علاقتها بالمطبخ تكاد تكون منعدمة ولكن نفسها حلو في الأكل .

وذكرت سهر الصايغ خلال تصريحاتها مع الإعلامية مني الشاذلي في برنامج معكم مني الشاذلي : معنديش خلق للمطبخ .



وعن الدكتورة سهر الصايغ طبيبة الأسنان قالت: أنا بحب مهنة طب الأسنان وأنا علشان بحبها مكملة فيها وبحب الفن والطب والجمع بينهما متعب .

وعن الدافع وراء استكمال عملها في طب الأسنان قالت سهر الصايغ : تعبت في دراسة الطب وبذلت مجهود كبير بجانب أنها كلية صعبة ومش سهلة ومش من السهل التخلي عنها لأني بحب مهنتي جدا وهناك علاقة بين الفن وطب الاسنان بمعني أن عملية تجميل الأسنان دي فن في حد ذاتها.

وتابعت سهر الصايغ عن فكرة المجال الآخر بتعمل توازن في شخصيتي كفنانة وطبيبة بيعمل حالة من التوازن وبكون بسيطة طول الوقت وعملي كطبيبة بعيش في الواقع وأنا في الطبيعي شخصية بسيطة مش متكبرة

وعن مواقف المرضى عند دخولهم مستشفى قصر العيني قالت : في ناس بتتصور معايا وفى ناس بتستغرب.