بعد التعادل مع سالزبورج.. ماذا يحتاج الهلال للتأهل إلى ثمن نهائي المونديال؟

تعادل فريق الهلال السعودي سلبيًا مع ريد بول سالزبورج النمساوي، اليوم الإثنين، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة كأس العالم للأندية 2025.

وكان الهلال استهل مشواره في مونديال الأندية بتعادل مع ريال مدريد بهدف لمثله، بينما فاز سالزبورج على باتشوكا المكسيكي 2-1.

وتتنافس أندية ريال مدريد وسالزبورج والهلال على بطاقتي التأهل من المجموعة الثامنة، فيما ودع باتشوكا البطولة رسميًا.

ترتيب المجموعة الثامنة

1- ريال مدريد - 4 نقاط

2- ريد بول - 4 نقاط

3- الهلال - نقطتين

4- باتشوكا - 0 نقاط

ماذا يحتاج الهلال للتأهل إلى ثمن النهائي؟

فوز الهلال على باتشوكا في الجولة الأخيرة، مع انتهاء مباراة ريال مدريد وسالزبورج بأي نتيجة غير التعادل، يضمن تأهل الهلال رسميًا.



إذا فاز الهلال على باتشوكا مع تعادل ريال مدريد وسالزبورج، ستتساوى جميع الفرق في عدد النقاط، وبالتالي يتم اللجوء إلى القواعد الآتية بالترتيب لحسم المتأهل:-

-المواجهات المباشرة

-فارق الأهداف

-الأهداف المسجلة

-اللعب النظيف (أقل عدد من الإنذارات والبطاقات الصفراء)

-القرعة