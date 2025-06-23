المشدد 3 سنوات لعاطل حاول إدخال حشيش أثناء زيارة محتجز بقسم المعصرة

عاقبت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم 15 مايو، عاطل بالسجن المشدد 3 سنوات وتغريمه 50 ألف جنيه لمحاولته إدخال جوهر الحشيش المخدر إلى أحد المحجوزين بقسم شرطة المعصرة، ومصادرة المخدر المضبوط وألزمته المصاريف الجنائية.

هيئة المحكمة

صدر الحكم برئاسة المستشار خالد عبدالغفار النجار رئيس المحكمة وعضوية المستشارين رضا زكي عبد الجواد وياسر قطب جاب الله وكمال الشناوي الرؤساء بمحكمة استئناف القاهرة وأمانة سر حسام كمال.

تحقيقات النيابة العامة

كشفت تحقيقات النيابة العامة بإشراف المستشار عمر شاهين، المحامي العام الأول لنيابة حلوان الكلية، قيام المتهم «عبد الرحمن .ا»، 18 سنة، عاطل، بدائرة قسم شرطة المعصرة بمحافظة القاهرة، بإحراز جوهر الحشيش المخدر بغير قصدي الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.

قسم شرطة المعصرة

وأضافت التحقيقات أن المتهم حاول أن يدخل إلى حجز قسم شرطة المعصرة بالجوهر المخدر محل الاتهاام الأول على خلاف اللوائح والقوانين المنظمة للسجن.

تفتيش زيارات المتهمين

وأكدت التحقيقات أنه وحال قيام ملازم أول يوسف عمرو أحمد فاروق رئيس قسم التحقيقات بقسم شرطة المعصرة بمباشرة عمله بالقسم والإشراف على عملية تفتيش زيارات المتهمين المحجوزين بديوان القسم وبتفتيش أغراض الزيارة التي كان يحملها المتهم للمحكوم عليه والمحجوز بالقسم ويدعى محمد خالد فى القضية رقم ٣٦٤٥ لسنة ٢٠٢٤ جنايات المعصرة عثر بداخلها على كيس شفاف اللون بداخله قطعة بنية اللون لجوهر الحشيش المخدر بقصد توصيلها للمحكوم عليه المحجوز بالقسم.

أقوال الشهود

الشاهد الأول

يوسف عمرو احمد فاروق، 26 سنة، ملازم أول شرطة، رئيس تحقيقات قسم شرطة المعصرة شهد أنه حال مباشرة مهام عملة بتفتيش زيارات المترددين على حجز قسم شرطة المعصرة عثر بأمتعة المتهم على حاوية بلاستيكية تحوي علي قطعة بنية الجوهر الحشيش المخدر وبمواجهته بما اسفر علية الضبط والتفتيش أقر بإحرازها بغرض إدخالها الي محتجز ليقوم بالاتجار والتعاطي بها داخل حجز قسم شرطة المعصرة.

الشاهد الثاني

محمد راضي السيد متولي، 27 سنة، نقيب شرطة، معاون مباحث القسم، شهد أن تحرياته السرية توصلت الي صحة الواقعة على نحو ما شهد به الشاهد الأول وأضاف أن المتهم قصد إدخال المادة المخدرة عمداً للمحتجز ليقوم بالتعاطي والاتجار داخل حجز قسم شرطة المعصرة ونوه الي أن المحتجز على علم بما قام به المتهم.

ملاحظات النيابة العامة

تقرير المعمل الكيماوي

ثبت تقرير المعمل الكيماوي أن الحرز عبارة عن مظروف أبيض يحوي بداخله على قطعة بنية اللون وزنت اثنين جرام واثنان وتسعون سنتيغرام، ثبت أنها للحشيش المخدر المدرج في الجدول الأول من قانون المخدرات.

تحليل الدم والبول

كما أثبتت عينتي الدم والبول للمحتجز تعاطيه الامفيتامين والميثا فيتامين احدي مشتقات الفينيل امين ونواتج أيض الحشيش المدرجين بالجدول الأول من قانون المخدرات.