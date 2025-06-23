مستشفى شبين القناطر يجري 17 عملية جراحية في يوم واحد

أعلن الدكتور أسامة الشلقاني وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة القليوبية إجراء 17 عملية جراحية خلال يوم واحد بمستشفى شبين القناطر بإشراف الدكتور محمود عبد الشافي مدير المستشفى، وذلك في إنجاز طبي مميز.



وقال مدير صحة القليوبية، أنه تنوعت العمليات ما بين جراحات كبرى وصغرى، حيث شملت، "عمليتين لاستئصال المرارة بالمنظار، و3 حالات فتق إربي مع تركيب شبكات، وحالة فتق سري مع تركيب شبكة، وحالة استئصال ورم من الثدي، وحالة كيس دهني بصوان الأذن، وحالتين لكيس دهني بفروة الرأس، وحالة كيس دهني بالشفاة السفلى، و3 حالات لفك اللسان المعلّق لدى الأطفال".



وتابع، أنه يعد أبرز ما تم خلال اليوم إجراء عملية استئصال الزائدة الدودية بالمنظار، وذلك لأول مرة في تاريخ المستشفى، مما يمثل نقلة نوعية في مستوى الخدمات الجراحية المقدمة للمواطنين.



ووجه الدكتور أسامة الشلقاني، الشكر والتقدير لفريق العمل بالمستشفى على هذا الجهد المميز، مشيدا بالتنظيم والكفاءة العالية التي ظهرت خلال تنفيذ هذا العدد من العمليات في يوم واحد، مؤكدا على استمرار دعم وزارة الصحة لرفع كفاءة المستشفيات وتقديم أفضل خدمة طبية للمواطنين.