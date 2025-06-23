فيفا والاتحاد العربي يُعزيان الجزائر في ضحايا حادث ملعب 5 جويلية

قدّم جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، تعازيه إلى أسر ضحايا الحادث المأساوي الذي وقع في ملعب 5 جويلية، عقب سقوط عدد من الجماهير من المدرجات العلوية أثناء احتفالات أنصار نادي مولودية الجزائر بتتويج فريقهم بلقب الدوري المحلي، عقب نهاية المباراة أمام نجم شباب مقرة.

وأعرب إنفانتينو عن بالغ حزنه وأسفه لتحوّل لحظة كان من المفترض أن تكون مناسبة احتفالية إلى مأساة إنسانية، مؤكدًا تضامنه مع أسر الضحايا وتمنياته بالشفاء العاجل للمصابين.

من جانبه، أعرب الاتحاد العربي لكرة القدم عن تعازيه العميقة للاتحاد الجزائري للعبة، ولنادي مولودية الجزائر، وللشعب الجزائري كافة، مؤكدًا مشاركته الحزن والأسى جراء هذا الحادث الأليم، ومقدمًا خالص التعازي لذوي الضحايا، والدعاء بالرحمة للمتوفين والشفاء العاجل للمصابين.