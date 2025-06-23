نسب واحتمالات تأهل فرق المجموعة الأولى إلى دور الـ16

شارك الناقد الرياضي خالد طلعت منشوراً بشأن النادى الأهلى عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب خالد طلعت:"نسب واحتمالات تأهل فرق المجموعة الأولى الى دور الـ16

الأهلي نسبته 4 % فقط ، لاء وكمان حاطين صورة حسين الشحات".

ويخوض الأهلي مواجهة مصيرية ضد بورتو البرتغالي، الليلة، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من بطولة كأس العالم للأندية 2025، المقامة بالولايات المتحدة الأمريكية.

وتلقى الأهلي ضربة جديدة بإصابة ياسر إبراهيم في العضلة الضامة، قبل ساعات من المواجهة المرتقبة.

وكان الأهلي استهل مشواره في كأس العالم للأندية بالتعادل مع إنتر ميامي الأهلي بدون أهداف، ثم خسر أمام بالميراس البرازيلي بهدفين دون رد.

ويحتاج الأهلي للفوز على بورتو بفارق هدفين على الأقل، مع فوز بالميراس على إنتر ميامي بفارق هدفين أو أكثر من أجل التأهل للدور المقبل، وهو سيناريو صعب للغاية.