رئيس برلمانية الوفد بالشيوخ: التنمر والتحرش معول هدم للأمم ويعيدنا لعصور التخلف

قال النائب طارق عبد العزيز رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ ، إن قضية التنمر والتحرش من القضايا الهامة التي تهم المجتمع ، وهي معول هدم للأمم، تعود بها إلي عهود الظلام والتخلف .



وبين عبد العزيز في كلمته في الجلسة العامة اليوم، المخصصة لمناقشة عدد من الطلبات الموجهة إلى الحكومة بشأن مواجهة العنف والتنمر ومكافحة ظاهرة التحرش في المدارس .. بأن التركيبة الاسرية اتغيرت ، وكنا زمان نقدس العلم والمعلم والان الأمور اختلفت ، السوشيال ميديا تستخدم نوعا من أنواع الإرهاب في الهجوم علي كل العناصر العملية التعليمية، سواء المعلم أو في الموسسات اللي عايزه تلتزم.

وطالب رئيس برلمانية الوفد بأن يكون هناك إعداد نفسي وذهني للمعلم حتي يستطيع الوصول بالمادة العلمية إلي الطالب، والمسئولية مشتركة بين ثلاث جهات وبين الأسرة والمجتمع والناظر انتهاء بوزير التعليم.