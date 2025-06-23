رسميا.. أورلاندو يعين مدرب عربي لخلافة ريبيرو في تدريب الفريق

أعلن نادي أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي، اليوم الإثنين، تعيين المغربي عبد السلام وادو مديرًا فنيًا للفريق، خلفًا للإسباني خوسيه ريبيرو.

وكان ريبيرو رحل عن تدريب أورلاندو في مايو الماضي، لقيادة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي.

بيان أورلاندو

يسر نادي أورلاندو بايرتس لكرة القدم أن يعلن عن تعيين عبد السلام وادو مدربًا جديدًا للفريق.

ويتولى وادو مسؤولية تدريب الفريق قبل انطلاق الموسم الجديد، خلفا لخوسيه ريبيرو الذي قرر التنحي عن منصبه للانضمام إلى الأهلي بعد فترة ناجحة استمرت ثلاث سنوات.

وُلد وادو، البالغ من العمر 46 عامًا، في مدينة النيف بالمغرب، ويتمتع بخبرة واسعة كلاعب ومدرب تكتيكي.

لعب وادو، اللاعب الدولي المغربي السابق، 68 مباراة دولية مع منتخب أسود الأطلس، وتمتع بمسيرة كروية مميزة في العديد من الدوريات الأوروبية الكبرى.

فهمه العميق للعبة، إلى جانب شخصيته القيادية القوية، يؤهله لقيادة فريق القراصنة إلى حقبة جديدة.

ومن المتوقع أن يصل المدرب وادو إلى جنوب أفريقيا في نهاية الأسبوع، وسيعاونه ماندلا نسيكازي ورايان جاكوبس وهيلمي جيلديتش وتيرون دامونز.

ستنطلق الاستعدادات للموسم الجديد رسميًا في 27 يونيو.

في إطار استعداداته للموسم المقبل، سيبدأ أورلاندو بايرتس جولته الدولية الثالثة على التوالي استعدادًا للموسم الجديد في ماربيا، إسبانيا. سيخوض الفريق خلال المعسكر التدريبي، المقرر إقامته في الفترة من 8 إلى 20 يوليو، مباريات ودية رفيعة المستوى ضد فرق أوروبية، منها بولتون واندررز (إنجلترا)، وبافوس (قبرص)، ولاس بالماس (إسبانيا)، وغرناطة (إسبانيا).