البشير بن سعيد ضمن التشكيل المثالي للجولة الثانية بكأس العالم للأندية

كشف الإعلامي أمير هشام عن إختيار الحارس التونسي " البشير بن سعيد " حارس مرمي الترجي ضمن التشكيل المثالي للجولة الثانية من دور المجموعات بكأس العالم للأندية عبر حسابه علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك .

وكتب أمير هشام :"إختيار الحارس التونسي " البشير بن سعيد " حارس مرمي الترجي ضمن التشكيل المثالي للجولة الثانية من دور المجموعات بكأس العالم للأندية ".



يستعد النادي الأهلي لخوض مواجهة حاسمة أمام بورتو البرتغالي، فجر الثلاثاء المقبل، على ملعب "ميت لايف" في ولاية نيو جيرسي الأمريكية، ضمن الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الأولى بكأس العالم للأندية 2025.

وستقام المباراة يوم الثلاثاء في تمام الساعة الرابعة فجرًا (04:00) بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

ويمتلك الأهلي نقطة واحدة فقط، بعد تعادله في الجولة الافتتاحية أمام إنتر ميامي الأمريكي، ثم خسارته في الجولة الثانية أمام بالميراس البرازيلي، ليحتل المركز الأخير في ترتيب المجموعة بفارق الأهداف عن بورتو، صاحب النقطة الوحيدة أيضًا، والذي تعادل مع بالميراس وخسر أمام إنتر ميامي.

ويدخل الأهلي مواجهة بورتو بشعار "لا بديل عن الفوز"، حيث يتعيّن على بطل أفريقيا الانتصار بفارق هدفين على الأقل، من أجل رفع رصيده إلى 4 نقاط وتعزيز حظوظه في التأهل إلى الدور ثمن النهائي من كأس العالم للأندية 2025.