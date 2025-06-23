7 سنوات لمزارع وبراءة والده وشقيقه في قضية إنهاء حياة شخص بكفرشكر

قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة الرابعة، بالسجن المشدد 7 سنوات لمزارع، وبراءة والده وشقيقه، لاتهامهم بإنهاء حياة شخص بسبب خلافات سابقة، بدائرة مركز شرطة كفر شكر في محافظة القليوبية.



صدر الحكم برئاسة محمد شاهين خلف الله، وعضوية كل من طلعت جودت شلبي، ووائل السيد الشيوي، وأحمد غنيم حامد، وأمانة سر محمد طايل.

تضمن أمر الإحالة في القضية إلى محكمة الجنايات أن المتهمين أحمد ن.م 19 عام مزارع، ومحمد ن.م، 18 عامًا، عامل، وناصر م.ن، 41 عام مزارع قاموا بقتل المجني عليه علي ح.ع عمدا مع سبق الإصرار.

وأضاف أمر الإحالة أن المتهمين أعدوا أدوات حادة وتوجهوا إلى مكان تواجد المجني عليه، مستقلين سيارة نصف نقل، وقاموا بالاعتداء عليه بطعنات نافذة في الصدر والبطن أدت إلى وفاته، على نحو ما ورد في تقرير الصفة التشريحية.

كما أن المتهمين استخدموا أدوات غير مصرح بحيازتها بغرض التعدي على المجني عليه ومن كانوا برفقته، مما أدى إلى وفاته، بينما صدر الحكم بإدانة المتهم الأول فقط، وقضت المحكمة ببراءة الآخرين لعدم كفاية الأدلة.