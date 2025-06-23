تنشيط السياحة تشارك في معرض IFM top resa بـ باريس ..مستند

تعتزم الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي ، المشاركة في المعرض السياحي IFM top resa 2025 ، المقرر عقدة بالعاصمة الفرنسية باريس خلال الفترة من 23-25 سبتمبر 2025 .

أوضحت هيئة تنشيط السياحة ،في منشور حصل صدى البلد على نسخة منه ، أن المعرض السياحي IFM top resa 2025 ،من أهم المعارض المهنية في السوق السياحي الأوروبي حيث يعقد سنويا منذ عام 1978 بمشاركة المسئولين من القطاع السياحي من مختلف دول العالم.

IFM top resa 2025



أفادت الهيئة ، أن المعرض يضم أهم الفعاليات الدولية في مجال صناعة السياحة ويستهدف المتخصصين في مجال السياحة من منظمى الرحلات والفنادق وشركات الطيران ،ويقام على مساحة 33 ألف متر .



أشارت الهيئة ، إلى أن يشارك في المعرض سنويا أكثر من 34 ألف مهنى ويفتتحة سنويا وزير الدولة الفرنسي للسياحة بحضور الوزراء والسفراء ممثلى مختلف الدول.

فيما نوهت الهيئة ، عن تكلفة مشاركة القطاع الخاص السياحي بالجناح المصرى بالمعرض بقيمة 2750 لكل مؤسسة على حدى ،تسدد بشيك باسم الغرفة السياحية.

