السياحة والآثار: 33% نموا في عدد رحلات وركاب الطيران لمقاصدنا

قالت وزارة السياحة والآثار ، أن القطاع حقق نمو بنسبة 33% في عدد الرحلات والركاب ومقاعد الطيران مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.

أوضحت وزراة السياحة والآثار ، أن برنامج تحفيز الطيران الحالي الذي أطلقته الوزارة ويستمر العمل به حتى شهر أكتوبر من هذا العام ،وهو ما يعكس فاعلية البرنامج في دعم الحركة الجوية الوافدة إلى مصر.

وأفادت الوزارة ، أنه تم مناقشة مقترح إعداد أجندة للفعاليات والأحداث المختلفة التي تُقام في مختلف المقاصد السياحية بالتعاون مع القطاع الخاص.

نوهت أن الفعاليات والأحداث المقترحة سيتم ربطها ، بالحملات الترويجية، لضمان تحقيق أقصى استفادة ممكنة منها على المستويين المحلي والدولي.

يذكر أن ترأس، اليوم، شريف فتحي وزير السياحة والآثار، اجتماع مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

أوضح وزير السياحة والآثار ، أننا نعمل حاليًا على تطوير وتنمية المنتجات السياحية المختلفة الموجودة في مصر، حيث تم تقسيم هذه المنتجات وتعيين مسئول عن كل منتج، لتنظيم ومتابعة آليات تطويره وتحديد الأنشطة المرتبطة بكل منتج وتعظيم الاستفادة منها.