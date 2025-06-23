اللواء محمد عبد المنعم: الضربات الإيرانية تركت أثرا واضحا في العمق الإسرائيلي

أكد اللواء محمد عبد المنعم، رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق ومدير مركز الدراسات الاستراتيجية سابقا، أن الضربات الإيرانية الجديدة تستخدم صواريخ انشطارية متقدمة تركت أثرا واضحا في العمق الإسرائيلي، مشيرا إلى أنه سيكون هناك تصاعد في المواجهات بين إيران وإسرائيل وتكتيكات جديدة على الأرض.

وقال محمد عبد المنعم، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج الحياة اليوم، عبر فضائية الحياة، أن إسرائيل بدأت الهجوم في بداياته بأكثر من 200 طائرة ضد 100 هدف، كما أن إيران قلّصت عدد الصواريخ من 200 في الضربة الواحدة إلى نحو 20–30 صاروخا يوميا.

وتابع رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق ومدير مركز الدراسات الاستراتيجية سابقا، أن هذا التحول يعكس اقتصادًا في استخدام القوة، لكنه يركز على أهداف نوعية موجعة، تشمل مطارات، محطات وقود، ومواقع أمنية، مما يؤثر على الحياة اليومية داخل إسرائيل.