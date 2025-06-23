مصر تشارك في إطلاق مبادرة “أبطال NBA من أجل التغيير”

يشارك محمد عبد المطلب رئيس مكتب NBA مصر ونائب رئيس NBA Africa، في مبادرة "أبطال من أجل التغيير" وكتاب "سنقود أفريقيا الرياضية"، الذي أُطلق رسميًا في جوهانسبرج خلال أمسية مُلهمة تزامنت مع نهائيات دوري أفريقيا لكرة السلة "BAL".

وتجمع هذه المبادرة القوية أصواتًا من جميع أنحاء القارة لتسليط الضوء على كيفية مساهمة الرياضة في بناء مستقبل أكثر إشراقًا لأفريقيا، ليس فقط في الميدان، بل أيضًا من خلال القيادة والتوجيه والعمل المُؤثر.

وكان حفل الإطلاق مفعمًا بالحيوية والطاقة، حيث تضمن كلمات مُلهمة من كلير أكامانزي، وأمادو جالو فال، وفيكتور ويليامز، وغيرهم الكثير ممن ذكروا الحاضرين بالتأثير العميق للرياضة على حياة الناس والمجتمعات.

وقال عبد المطلب: "إن مشاركتي بين هؤلاء المبدعين المتحمسين كمساهم في هذا الكتاب إنجازٌ سيظل دائمًا محل فخر واعتزاز، هذا المشروع ليس مجرد كتاب؛ إنه يُمثل بداية حركة".

وأضاف: "مع انطلاق كتاب أبطال التغيير، نُرسي أسس الجيل القادم من قادة الرياضة الأفارقة ليس فقط الرياضيين، بل أصحاب الرؤى في مختلف مجالات هذه الصناعة".

وأتم عبد المطلب: "أود أن أعرب عن خالص امتناني للدكتورة ميمونة ويليامز الحاصلة على دكتوراه في إدارة الأعمال، لضمي إلى هذه المجموعة المتميزة من القادة".

وتم تعيين محمد عبد المطلب رئيسًا لمكتب NBA مصر في ديسمبر من عام 2022.

يشار إلى أن محمد عبد المطلب قائد المنتخب المصري لكرة السلة للرجال سابقا قد فاز بدورة الألعاب الإفريقية عام 1995 في زيمبابوي، ودورة الألعاب الإفريقية لعام 1999 في جنوب إفريقيا، ودورة الألعاب العربية لعام 1999 في الأردن. كما مثل مصر في دورة الألعاب الأولمبية لعام 1988 في سيول، وفي نهائيات كأس العالم لكرة السلة في الأرجنتين (1990) وكندا (1994)، وفي بطولة أمم أفريقيا لكرة السلة في أعوام 1987 و1989 و1991 و1993 و1999.

وحصل على جائزة أفضل لاعب ثلاث مرات في الدوري المصري الممتاز لكرة السلة (1993 و1995 و1998) وتم اختياره كأفضل لاعب في الاتحاد العربي لكرة السلة في عام 1995.

وبعد مسيرته في اللعب، أمضى عبد المطلب أكثر من 20 عامًا في قيادة عدد من شركات السلع الاستهلاكية سريعة الحركة والتصنيع في مصر، وعُيّن نائبًا لرئيس الاتحاد المصري لكرة السلة عام 2012، وعضو لجنة مسابقات الاتحاد الدولي لكرة السلة عام 2014، ونائبًا للأمين العام للجنة الأولمبية المصرية عام 2022، عبد المطلب حاصل على درجة البكالوريوس في الهندسة المدنية من جامعة الإسكندرية وماجستير إدارة الأعمال من كلية ماستريخت للإدارة في هولندا.