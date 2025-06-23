قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ما حكم سماع الأغاني دون موسيقى؟.. رد مفاجئ من أمين الإفتاء
تشكيل باريس سان جيرمان أمام سياتل ساوندرز في كأس العالم للأندية
تصاعد التوترات الإقليمية.. تركيا تعلن إلغاء الرحلات الجوية إلى 6 دول عربية
مصر تدين الهجمات الإيرانية على دولة قطر الشقيقة
انتهاك للسيادة وتهديد لسلامة أراضيها.. مصر تدين الهجمات الإيرانية على دولة قطر الشقيقة
إمام عاشور يدعم الأهلي قبل مواجهة بورتو في مونديال الأندية
3 حالات يحق فيها للمالك طرد المستأجر بقانون الإيجار القديم
طارق فهمي: الايرانيون لن يستسلموا بسهولة .. والمواجهة تطول أكثر
كأس العالم للأندية| مران خفيف للاعبي الأهلي في فندق الإقامة
قطر: إنتاج الطاقة لم يتأثر عقب ضرب قاعدة العديد الأمريكية
محلل الأهلي السابق: ريبيرو مختلف عن كولر.. والاعبون يفقدون الحلول عند بناء الهجمة
أستاذ علوم سياسية: أمريكا فقدت المصداقية تماما وهي الخاسر الأكبر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مصر تشارك في إطلاق مبادرة “أبطال NBA من أجل التغيير”

محمد عبد المطلب
محمد عبد المطلب
حسن العمدة

يشارك محمد عبد المطلب رئيس مكتب NBA مصر ونائب رئيس NBA Africa، في مبادرة "أبطال من أجل التغيير" وكتاب "سنقود أفريقيا الرياضية"، الذي أُطلق رسميًا في جوهانسبرج خلال أمسية مُلهمة تزامنت مع نهائيات دوري أفريقيا لكرة السلة "BAL".

وتجمع هذه المبادرة القوية أصواتًا من جميع أنحاء القارة لتسليط الضوء على كيفية مساهمة الرياضة في بناء مستقبل أكثر إشراقًا لأفريقيا، ليس فقط في الميدان، بل أيضًا من خلال القيادة والتوجيه والعمل المُؤثر.

وكان حفل الإطلاق مفعمًا بالحيوية والطاقة، حيث تضمن كلمات مُلهمة من كلير أكامانزي، وأمادو جالو فال، وفيكتور ويليامز، وغيرهم الكثير ممن ذكروا الحاضرين بالتأثير العميق للرياضة على حياة الناس والمجتمعات.

وقال عبد المطلب: "إن مشاركتي بين هؤلاء المبدعين المتحمسين كمساهم في هذا الكتاب إنجازٌ سيظل دائمًا محل فخر واعتزاز، هذا المشروع ليس مجرد كتاب؛ إنه يُمثل بداية حركة".

وأضاف: "مع انطلاق كتاب أبطال التغيير، نُرسي أسس الجيل القادم من قادة الرياضة الأفارقة ليس فقط الرياضيين، بل أصحاب الرؤى في مختلف مجالات هذه الصناعة".

وأتم عبد المطلب: "أود أن أعرب عن خالص امتناني للدكتورة ميمونة ويليامز الحاصلة على دكتوراه في إدارة الأعمال، لضمي إلى هذه المجموعة المتميزة من القادة".

وتم تعيين محمد عبد المطلب رئيسًا لمكتب NBA مصر في ديسمبر من عام 2022.

يشار إلى أن محمد عبد المطلب قائد المنتخب المصري لكرة السلة للرجال سابقا قد فاز بدورة الألعاب الإفريقية عام 1995 في زيمبابوي، ودورة الألعاب الإفريقية لعام 1999 في جنوب إفريقيا، ودورة الألعاب العربية لعام 1999 في الأردن. كما مثل مصر في دورة الألعاب الأولمبية لعام 1988 في سيول، وفي نهائيات كأس العالم لكرة السلة في الأرجنتين (1990) وكندا (1994)، وفي بطولة أمم أفريقيا لكرة السلة في أعوام 1987 و1989 و1991 و1993 و1999.

وحصل على جائزة أفضل لاعب ثلاث مرات في الدوري المصري الممتاز لكرة السلة (1993 و1995 و1998) وتم اختياره كأفضل لاعب في الاتحاد العربي لكرة السلة في عام 1995.

وبعد مسيرته في اللعب، أمضى عبد المطلب أكثر من 20 عامًا في قيادة عدد من شركات السلع الاستهلاكية سريعة الحركة والتصنيع في مصر، وعُيّن نائبًا لرئيس الاتحاد المصري لكرة السلة عام 2012، وعضو لجنة مسابقات الاتحاد الدولي لكرة السلة عام 2014، ونائبًا للأمين العام للجنة الأولمبية المصرية عام 2022، عبد المطلب حاصل على درجة البكالوريوس في الهندسة المدنية من جامعة الإسكندرية وماجستير إدارة الأعمال من كلية ماستريخت للإدارة في هولندا.

محمد عبد المطلب محمد عبد المطلب رئيس مكتب NBA مصر دوري أفريقيا لكرة السلة BAL المنتخب المصري لكرة السلة للرجال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

درون

تفاصيل سقوط طائرة "درون" أمام جامعة القاهرة

طفل ياسين بالبحيرة

تأجيل استئناف المتهم في قضية تلميذ دمنهور على حكم المؤبد لجلسة 21 يوليو

حادث التجمع

بسيارتها.. سيدة تطيح بـ أسرة كاملة داخل حديقة بحي النرجس في التجمع| صور

نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس

نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس جميع المحافظات .. رابط مباشر ومجاني

200 جنيه دفعة واحدة.. سعر الذهب يخالف التوقعات وعيار 21 مفاجأة

200 جنيه دفعة واحدة.. سعر الذهب يخالف التوقعات وعيار 21 مفاجأة

اجازة

مفاجأة للموظفين بإجازة رأس السنة الهجرية و 30 يونيو

طالب ثانوي يغش بمساعدة شقيقيه عبر سماعة «بلوتوث».. مفاجآت تكشفها التحقيقات

طالب ثانوي يغش بمساعدة شقيقيه عبر سماعة «بلوتوث».. مفاجآت تكشفها التحقيقات

وزارة الداخلية

نلاحقه قانونيا.. مصدر أمني : لا علاقة لوزارة الداخلية لشخص أساء للدول العربية

ترشيحاتنا

الغدة الدرقية

تحذير.. هؤلاء الأكثر عرضة للإصابة بفرط الغدة الدرقية

حفل زفاف نجل نائب السفير المصري في الرياض

زفاف نجل نائب السفير المصري بالرياض في أجواء عائلية بالقاهرة

بسكويت جوز الهند بالكاكاو

طريقة عمل بسكويت جوز الهند بالكاكاو

بالصور

لطلاب الثانوية العامة .. أطعمة تعالج التوتر بشكل طبيعي

الثانوية العامة
الثانوية العامة
الثانوية العامة

9 عادات يومية شائعة تسرّع شيخوخة الأمعاء..احذرها لتحافظ على جهازك الهضمي

9 عادات يومية شائعة تسرّع شيخوخة الأمعاء
9 عادات يومية شائعة تسرّع شيخوخة الأمعاء
9 عادات يومية شائعة تسرّع شيخوخة الأمعاء

من الرمل للفريزر .. اعرف طرق تخزين المانجو

طرق تخزين المانجو
طرق تخزين المانجو
طرق تخزين المانجو

تخفي مرضا خسيسا | حسام موافي: لا تتجاهل حرقة البول.. فيديو

«مرض خسيس» حسام موافي يحذر من تجاهل علامة خطيرة عند التبول فيديو
«مرض خسيس» حسام موافي يحذر من تجاهل علامة خطيرة عند التبول فيديو
«مرض خسيس» حسام موافي يحذر من تجاهل علامة خطيرة عند التبول فيديو

فيديو

خبيرة الأبراج والتاروت منى أحمد

خسارة الأهلي من بورتو .. خبيرة تاروت تتوقع نتيجة المباراة

وائل كفوري

معجب يفاجئ وائل كفوري بحفل دبي.. شاهد

محمد رمضان

الجو حلو.. محمد رمضان يكشف موعد طرح أحدث أغانيه

عودة جوري بكر لطليقها

بالصدفة.. تبادل العتاب ينهي خلافات جوري بكر وطليقها رسميا في الساحل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: ثورة 30 يونيو .. انتفاضة شعب أنقذت الوطن

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحرب الإيرانية - الإسرائيلية.. الأسوأ لم يأتِ بعد

د. هشام فريد - الأمين العام لائتلاف الجاليات المصرية في أوروبا

د. هشام فريد يكتب: هل اتفقت أمريكا مع إيران على نتنياهو بعد أن أصبح عبئًا عليها !؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: مصر.. الملاذ الآمن في زمن التحديات الجيوسياسية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: قصف تل أبيب

المزيد