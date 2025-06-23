هل حدث تنسيق بين إيران وأمريكا قبل استهداف القواعد الأمريكية؟

علق الإعلامي أحمد موسى، على الضربات الإيرانية تجاه القواعد الأمريكية مساء اليوم الاثنين، مؤكدًا أن الامر كان متوقع، والبداية كان في القاعدة الأمريكية "العديد" بقطر.

وتساءل أحمد موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، عن حقيقة وجود تنسيق بين إيران وأمريكا قبل شن الضربات الإيرانية، مردفًا: "تم إغلاق المجال الجوي القطري، وتم إخلاء قاعدة العديد من الأسلحة والجنود والمقاتلات".

وتابع الإعلامي أحمد موسى، أن : "الرئيس السيسي حذر مرارًا وتكرارًا من توسع دائرة الحرب، والتي بدأت بغزة ثم لبنان وسوريا وحاليا إيران، ثم توجيه ضربات للقواعد الأمريكية في الخليج".

وأوضح أحمد موسى، هناك سيناريوهان أما التوقف الآن عن الحرب وإطلاق الصواريخ والبدء من المفاوضات، أو تصعيد توجيه ضربات أمريكية تجاه إيران اليوم.

وأردف: محدش عاوز حروب، عاوزين كل الخير لكل الدول العربية، أي أمر يمسهم ويمسنا".