خبيرة: أمريكا وإيران يبحثان عن مخرج للوضع المتأزم حاليا

أكدت الدكتورة هدى رؤوف خبيرة الشئون الإيرانية والشرق الأوسط، أن الضربة الإيرانية على القواعد الأمريكية في قطر جاءت ردا على الضربة الأمريكية للمنشأت النووية في إيران.

وأضافت هدى رؤؤف، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الاثنين، أن علينا الانتظار للنظر ما سيتم الإعلان عنه بعد الضربة الايرانية للقواعد الأمريكية، متابعة أن إيران ضربت قطر بصواريخ.

وتابعت الدكتورة هدى رؤوف خبيرة الشئون الإيرانية والشرق الأوسط، أن إيران لا تستطيع مواجهة أمريكا لمدة عامين، وإسرائيل دمرت عدد كبير من منصات الصواريخ الإيرانية، مشيرة إلى أن أمريكا وإيران يبحثان عن مخرج للوضع المتأزم حاليا.

